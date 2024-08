Rosalinda Celentano si è raccontata a MowMag, svelando alcuni segreti su di lei e il padre Adriano Celentano. Figlia d’arte del cantante e di Claudia Mori, Rosalinda non ha mai fatto mistero di quanto il rapporto coi genitori sia ormai incrinato da tempo. Il motivo? Probabilmente l’orientamento sessuale della donna, mai accettato davvero dalla famiglia. Rosalinda Celentano, oggi 56enne, ha deciso di vivere la vita a modo suo, seguendo però l’estro artistico dei genitori e dedicandosi al canto, al teatro, alla pittura e anche al cinema e alla televisione. Nel 2024 è stata scelta da Mel Gibson per partecipare al famoso film “La passione di Cristo“, ruolo che poi l’ha aiutata a spiccare anche sul grande schermo.

Mel Gibson voleva poi inserirla nel cinema statunitense, ma lei gli ha detto di no nonostante le fosse stato offerto un anno di formazione presso l’Actor Studio. Eppure, il suo rifiuto ha stupito tutti. Rosalinda Celentano ha spiegato che all’epoca non era pronta a mettere la sua immagine sotto i riflettori, e che non si è mai pentita di quella reazione nei confronti di un’opportunità così grande.

Rosalinda Celentano torna a fare musica? “Sì, ma solo se ho in serbo qualcosa di straordinario”

Rosalinda Celentano ha poi parlato di musica, rivelando che rimane la sua passione più grande in assoluto: “Se dovessi imbattermi in un pezzo straordinario, uno di quelli che senti di dover assolutamente interpretare, potrei riprovare“, ha spiegato, rispondendo alla domanda su un suo possibile ritorno a Sanremo. Poi la dichiarazione più dolorosa, quella che svela un rapporto col padre tortuoso e particolare. L’ultima volta che ha sentito Adriano Celentano è stato il 6 gennaio, per il suo compleanno, giorno in cui si sono salutati e gli ha fatto gli auguri. Rosalinda sfugge alle domande sui genitori, forse fonte di sofferenza, con dietro qualcosa che non vuole ammettere o raccontare.

A Francesca Fagnani, Rosalinda Celentano aveva spiegato di non amare particolarmente le canzoni di Adriano, ma riconosce di aver avuto un padre visionario che ha anticipato i tempi. A Mow Mag ha voluto anche precisare la sua posizione in merito ai gay pride. Sebbene sia una donna omosessuale, non ama questo genere di festa: “Non riesco a immaginarmi su un carro, in mezzo a una parata, a festeggiare, come se ostentassi un trofeo.“. Poi, dopo aver parlato di come il tumore l’abbia resa più forte, annuncia di essere single: “Il mio cuore se la passa benissimo da solo”.