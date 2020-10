Rosalinda Celentano e Tinna Hoffman/ Fanno fuori Samuel Peron a colpi di moderno

ROSALINDA CELENTANO FA FUORI SAMUEL PERON DA BALLANDO CON LE STELLE 2020

Basta parlare di Rosalinda Celentano e Tinna Hoffman affinchè i toni di Ballando con le stelle cambino a favore della serietà e, se vogliamo, anche un po’ del dramma per via di quello che è successo in avvio di gioco per la figlia del mitino Molleggiato. Rosalinda Celentano era in coppia con Samuel Peron ma poi il Covid si è messo tra loro. La prima è riuscita a scamparla ma il secondo è finito recluso in casa dopo una serie di tamponi positivi che, in questo momento, non gli permettono di tornare in pista. Nella puntata di sabato scorso, però, è stata proprio Rosalinda Celentano a prendere la parola convinta che tocchi proprio a lei a questo punto scegliere. In effetti la sua scelta lei l’ha fatta confermando così di non voler interrompere ora il suo percorso con Tinna Hoffman dopo essere riuscita a trovare la giusta sintonia che la fa rendere al meglio sul palco. Lei si è sentita in mezzo tra due pilastri e a questo punto non vuole perdere altro tempo ed è per questo che ha scelto di ballare con Tinna.

ROSALINDA CELENTANO E TINNA HOFFMAN ANCORA A PASSI DI MODERNO MA…

Rosalinda Celentano e Tinna Hoffman portato sul palco anche sabato scorso una coreografia di moderno che i giudici hanno apprezzato ma il pubblico non tanto, perché le due continuano a fare solo questo e non si cimentano in altri tipi di ballo come gli altri? Carolyn Smith le ha trovate imprecise ma le spinge comunque a continuare così perché sicuramente stanno regalando a tutti un’altra visione del ballo. Mariotto sembra d’accordo con la presidente di giuria che trova la loro coppia, così come la loro formazione, davvero una sorta di favola, una bellezza aliena che non fa notare che sul palco ci siano due donne. Selvaggia Lucarelli chiude: ‘ Le due hanno tirato fuori qualcosa di bello da Mariotto, ha detto qualcosa di così esatto che non voglio dire altro’. Anche la Bruzzone condivide il giudizio dei due convinta che Rosalinda Celentano e Tinna Hoffman abbiano un effetto terapeutico su di lui. Alla fine della serata le due hanno portato a casa un ottimo sesto posto e la bellezza di 36 punti.



