Rosalinda Celentano: “Papà? Il quarto figlio di mamma”/ “A 18 anni sono andata via…”

Rosalinda Celentano e il rapporto con papà Adriano e mamma Claudia Mori

E’ un racconto intimo e sincero quello che Rosalinda Celentano ha fatto ai microfoni di Serena Bortone nella puntata di Oggi è un altro giorno trasmessa l’8 settembre. “Che papà è stato Adriano?”, chiede Serena Bortone. “Assente“, risponde Rosalinda che, poi, spiega. “Era molto giovane come mamma ed essendo un artista era molto distratto dal lavoro“, dice. “Se cadevi da bambina, chi asciugava le tue lacrime?”, chiede ancora la Bortone. “La donna delle pulizie“, risponde Rosalinda che poi racconta di aver ricevuto molti complimenti dai genitori durante la sua partecipazione a Ballando con le stelle.

“Loro mi stimano molto”, dice ancora Rosalina. “E questo non ti basta?”, chiede la Bortone. “Sì mi basta“, afferma la figlia di Adriano Celentano e Claudia Mori.

Rosalinda Celentano: via di casa a 18 anni

Rosalinda Celentano, poi, si è soffermata sugli anni in cui decise di andare via di casa. “Mia madre era troppo piccola perchè a 22 anni aveva quattro figli perchè io considero mio padre il quarto figlio e quindi penso che certe cose si dicano pur non pensandolo. Poi sono andata via di casa a 18 anni scavalcando il cancello”, svela.

Ma perchè Rosalinda scelse di andare via di casa a soli 18 anni? “Avevo bisogno di conoscere Rosalinda. Sono poi andate negli Stati Uniti e sono tornata dopo cinque anni”, svela. “E dove sei andata?”, chiede Serena Bortone. “Sono stati con degli amici di strada che mi hanno accolta e mi hanno insegnata tante cose”, dice ancora. “Com’è la strada?”, chiede ancora la Bortone. “La strada è una grande scuola nonostante io sia stata bocciata tre volte, tra l’altro anche in quinta elementare”, dice ancora.

