Rosamunde Pilcher, la sposa indiana/ Su Canale 5 il film del ciclo sentimentale

‘Rosamunde Pilcher, la sposa indiana’ va in onda oggi, 8 agosto 2019, a partire dalle ore 16.30 su Canale 5. Nel 2013 esce in Germania una pellicola, un lungometraggio sentimentale dedicato al ciclo ‘Rosamunde Pilcher’, una serie di film per il piccolo schermo di grande successo sia tedesco che internazionale. Regista di questo episodio il cineasta berlinese Dieter Kehler, formatosi alla scuola di Potsdam, città tedesca a pochi chilometri dalla capitale, cuore pulsante del cinema tedesco. Lo ricordiamo proprio nel cinema a lui congeniale, il film per il piccolo schermo, con pellicole amate anche in Italia come gli oltre trenta, per l’esattezza 34, episodi diretti della serie ‘Rosamunde Pilcher’, oppure ‘Onde d’estate’, ‘Amori e bugie’, tre episodi della serie ‘Il nostro amico Charlie’, un cinema ideale per momenti pomeridiani invernali o estivi quando l’afa richiede un salotto fresco ed una bella storia d’amore e di amicizia per trascorrere il tempo.

Protagonista di ‘Rosamunde Pilcher, la sposa indiana’, ovviamente un’attrice che ha l’India nel Dna, Collien Ulmen-Fernandes, tedesca ma con origini indiane, una scelta necessaria vista la trama espressa dal film. Collien Ulmen-Fernandes nasce modella ma incontra il cinema tedesco molto presto e presta il suo bel viso (ottimo il connubio tra l’India paterna e l’Ungheria materna), per il cinema tedesco, anche con pellicole di bassa lega, come lo splatter movie ‘Maial Zombie – Anche i morti lo fanno (Die Nacht der lebenden Loser)’, un horror con poche pretese se non di porsi nel filone ‘teen horror’, oppure la serie poliziesca ‘SOKO 5113’, una sorta di ‘C.S.I.’ alla tedesca. L’attrice recita in decine di film poco tradotti in Italia, a volte portati nel Regno Unito, in Spagna, il genere si sta comunque espandendo, non sarà difficile rivederla in altre pellicole tradotte. Al suo fianco il bel Jochen Schropp, conduttore televisivo molto noto in Germania ed attore, poco noto alle nostre latitudini televisive se non per la serie ‘SOKO Lipsia’ e qualche ‘Rosamunde Pilcher’ tradotto nel quale ha offerto il suo bel sorriso.

Rosamunde Pilcher, la sposa indiana: la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Rosamunde Pilcher, la sposa indiana. Siamo a Dolphin, nella bella regione meridionale inglese della Cornovaglia, luogo incantevole dove Andrew Christie dirige il suo albergo. La moglie Nell, di questo albergo specializzato in matrimoni e lune di miele, quindi un servizio completo che va dalla cerimonia al viaggio di nozze, si trasferisce alle Maldive per operare direttamente sul posto, visto che proprio Nell per l’albergo si occupava direttamente dei viaggi di nozze. Andrew Christie rischia così di versi solo nel settore luna di miele, dato che l’albergo opera anche come sede per viaggi di nozze; decide quindi di scegliere un’altra via: proporre l’albergo per ricche coppie indiane in luna di miele ma deve rendere credibile la situazione. Cosa s’inventa allora l’ingegnoso Andrew Christie? S’inventa un finto matrimonio con una bellissima ragazza indiana reclutata per l’occasione, Rajani, inscenando quindi una sorta di farsa al fianco della bellissima ragazza, una vera tentazione, strappata dalle grinfie di un matrimonio combinato in stile indiano. Ne succederanno delle belle, è garantito…



