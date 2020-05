Rosamunde Pilcher: l’amore della sua vita/ Su Canale 5 il film con Jessica Boehrs

Pubblicità

Il film Rosamunde Pilcher: l’amore della sua vita andrà in onda domenica 3 maggio, su Canale 5 nel primo pomeriggio alle 16.45. Si tratta di un film di genere romantico sentimentale, tratto da un omonimo romanzo. Il film è stato girato nel 2006, in Germania col titolo originale di Rosamunde Pilcher – Die Liebe ihres Lebens. La pellicola è stata diretta dal regista Michael Steinke; il cast è composto da volti già noti al pubblico amanti delle commedie romantiche d’oltralpe, la protagonista è Marion, interpretata da Jessica Boehrs, ci sono George, impersonato da Wayne Carpendale, Daniela Ziegler, attrice che vanta numerose apparizioni nei film di Rosamunde Pilcher e Inga Lindstrom e Volkert Kraeft, l’aitante antagonista Marcus Grüsser.

Rosamunde Pilcher: l’amore della sua vita, la trama del film

Ecco la trama di Rosamunde Pilcher: l’amore della sua vita. Alla morte della madre, Marion fa ritorno in Cornovaglia, il suo Paese d’origine, per riprendere il possesso di un cottage che le è stato lasciato in eredità ma di cui non era a conoscenza. La ragazza, accompagnata dal fidanzato Timothy, ritrova il padre, anch’esso non sapeva dell’esisteza del cottage, nascosto su una scogliera. Non appena mette piede all’interno del romantico edificio Marion comprende subito che la madre aveva in realtà una doppia vita, tradiva il marito con un altro uomo. Scoperta la sorprendente verità, Marion farà di tutto per risalire all’uom con cui stava la padre, chiedendosi se in realtà sia esso il suo vero padre. Le notizie sconvolgenti minano alla stabilità del rapporto con Timothy che suo malgrado si allontanerà dall’amata. Dal canto suo Marion sembra avvicinarsi a George, un uomo conosciuto in Cornovaglia che l’aiuterà nelle sue ricerche. I due saranno sempre più vicini tanto che a Marion sembrerà di rivivere ciò che ha passato la madre, così all’interno del suo isolato cottage, cercherà di fare chiarezza sui suoi sentimenti. Alla fine Marion comprenderà l’importanza della sincerità e riprenderà in mano le redini della sua vita con maggiore consapevolezza e con l’uomo che ama al suo fianco.



© RIPRODUZIONE RISERVATA