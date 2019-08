Rosamunde Pilcher: non ho l’età/ Su Canale 5 il film del ciclo romantico

Il film Rosamunde Pilcher: non ho l’età, andrà in onda giovedì 22 agosto su Canale 5 alle 16.30. Si tratta di una pellicola di genere drammatico, sentimentale; gli attori principali che fanno parte del cast sono volti già noti agli amanti dei film di Rosamunche Pilcher, i personaggi principali sono: Ilia Richter e Ursela Monn (l’attrice ha già fatto parte del cast de La nave dei sogni e Rosa la wedding Planner), mentre quelli secondari: Kathi Leitner, Lara Mandoki, Christofer Khon. Il film stato prodotto e girato in Germania nel 2013. La sceneggiatura è stata curata da Martin Wilke sotto la regia di Helmut Metzeger (regista che ha già diretto altre pellicole tratte dai romanzi di Rosamunde Pilcher tra i quali: verità dal passato, diagnosi d’amore, tutti i padri di mio figlio). Le musiche del film sono state curate da Richard Blackford.

Rosamunde Pilcher: non ho l’età, la trama del film

Rosamunde Pilcher: non ho l’età tratta dal romanzo sentimentale di Rosamunche Pilcher: Non ho l’età racconta la storia di 4 amici non più giovanissimi. L’ex medico in pensione Gary Lembart partecipando al funerale di un vecchio amico, incontra tre suoi conoscenti, Erica che lavora come astrologa a pagamento presso una linea telefonica per mettere da parte dei risparmi e la coppia Paula e Paul appena rientrati in Germania dopo una lunga vacanza in Spagna. I quattro amici si confrontano sulle vicissitudini della propria vita e scoprono di avere una paura comune: essere rinchiusi in una casa di riposo perché non più autosufficienti. Per evitare che questo accada, mettono in atto un piano strategico: decidono di essere loro a fondare una casa di riposo con tutti i comfort necessari presso la tenuta di Gary che si affaccia sulle scogliere tipiche del paesaggio della Cornovaglia. Quello che inizialmente sembra un progetto non troppo difficile da portare avanti, soprattutto per persone mature, si dimostra in realtà molto più intricato del previsto. I quattro amici infatti a causa delle loro abitudini completamente diverse e dei loro stili di vita particolari inizieranno a litigare in continuazione non riuscendo a superare gli ostacoli iniziali. Ad aiutarli ci sarà un dolcissimo angelo custode, la bellissima Melanie, che per allontanarsi dai problemi di coppia si dedicherà ai quattro anziani aiutandoli con passione.

