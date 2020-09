Rosamunde Pilcher: quando meno te lo aspetti/ Su Canale 5 il film con Jenny Bach

Rosamunde Pilcher: quando meno te lo aspetti andrà in onda oggi, 3 settembre 2020, su Canale 5 dalle ore 16.30. Alla regia Stefan Bartmann, cineasta di quel cinema che spesso rimane tra i propri confini, un mercato espanso e concorrente di Bollywood od Hollywood ma con i canoni del gusto teutone. Pochi film quindi tradotti all’estero, almeno in Italia, ma di questi ricordiamo la sua firma in episodi della serie in quattro stagioni ‘La valle delle rose selvatiche (Im Tal der wilden Rosen)’ o ben tredici nella serie ‘La nave dei sogni (Das Traumschiff)’ una sorta del glorioso telefilm americano ‘Love Boat’ in chiave moderna.

Protagonista in ‘Rosamunde Pilcher: quando meno te lo aspetti’ l’attrice Jenny Bach, giovane e talentuosa biondina arrivata in Italia con pochi lavori tra i quali ricordiamo ‘In aller Freundschaft’, una mini-serie proposta tradotta da alcuni circuiti digitali. Molto più noto, anche per l’età più matura, la controparte maschile, Florian Wünsche, un attore che sa spaziare dal ruolo di medico (lo ricordiamo nella serie ospedaliera ‘Bettys diagnose – La diagnosi di Betty’) o poliziesco, come in ‘SOKO Stoccarda’ (il CSI tedesco ambientando varie serie in diverse città), o ‘Krimi.de’, entrambe arrivate anche alle nostre latitudini.

Rosamunde Pilcher: quando meno te lo aspetti, la trama del film

Ecco la trama di Rosamunde Pilcher: quando meno te lo aspetti. Brino e Sophie si amarono intensamente una volta, ma davvero tanto, con una particolarità: il loro amore durò una ed una notte soltanto, poi si persero di vista. Il destino ci mette sempre la sua “zampatina” e mentre Bruno lascia la sua città per recarsi in visita dalla madre, proprio l’automobile lo tradisce si ritrova in panne nel paese di Sophie e per magia, o per caso, la incontra dopo tanto tempo.

Le vite però continuano: Bruno, che ha una macchina d’epoca di cui è innamorato e gelosissimo, si deve recare dalla sua famiglia per prendere in gestione l’hotel che, per motivi di età, mamma e papà non possono più mantenere e l’idea non turba affatto l’uomo, prenderà in mano le redini del business, traballando proprio il giorno in cui scopre che Sophie, la donna che gli fece perdere la testa, proprio nel suo hotel ha organizzato le proprie nozze.

© RIPRODUZIONE RISERVATA