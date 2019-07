ROSANNA BANFI/ Chi è la figlia di Lino Banfi simbolo della lotta contro i tumori

Rosanna Banfi ha scelto in tutto e per tutto di seguire le orme paterne, entrando nel mondo dello spettacolo da giovanissima. Tanto da ereditare persino il cognome fittizio di Lino Banfi, nome d’arte di Pasquale Zagaria, per la sua futura carriera nel mondo della televisione. Per il padre ha sempre avuto una forte venerazione e l’affetto è reciproco, come dimostra la decisione di Rosanna di sorprendere il genitore con torta e candeline in occasione del suo 83esimo compleanno, festeggiato pochi giorni fa. Una simbiosi evidente anche nel destino che ha colpito la loro famiglia, nelle difficoltà più o meno grandi che entrambi hanno dovuto affrontare. Per Rosanna si è trattato del cancro che l’ha colpita dieci anni fa e che l’ha trasformata in una madrina della previsione per la lotta contro i tumori al seno. Attrice 56enne e novella ristoratrice al fianco del padre, Rosanna ha scelto di rivelare al padre della propria malattia solo dopo averne parlato con il marito Fabio Leoni. “La condivisione è importante”, sottolinea all’Agi in una lunga intervista, parlando della decisione comune di non nascondere quanto stava accadendo. “A qualcuno può dare fastidio, ma non tutti siamo uguali”, ha aggiunto parlando anche del perché ha deciso di non rimanere in silenzio: la volontà di sentirsi coccolata, poter avere tante persone vicine e sentirsi di conseguenza meglio.

ROSANNA BANFI, LA DIFFICOLTÀ CON IL MONDO DEI MEDIA

Rosanna Banfi si racconta a tutto tondo in una lunga intervista, puntando anche il dito contro stampa e televisioni. L’accusa è legata ai tanti anni trascorsi nell’ombra, in seguito al debutto al cinema con il film Grandi Magazzini dell’86. Nonostante la lunga militanza in tv, la figlia di Lino Banfi non ha mai avuto vita facile con i media, tanto da dover sempre lottare per ottenere un minimo di attenzione. “Mi hanno corteggiato e invitato esclusivamente durante il periodo della mia malattia”, ha specificato parlando di come tutto sia cambiato solo dopo che il genitore ha rivelato in diretta televisiva del cancro che l’aveva colpita. Una doppia battaglia terminata con successo: da un lato l’aver sconfitto la malattia, dall’altro la decisione di appendere il vestito da attrice al chiodo per voltare pagina in modo definitivo. Due anni fa infatti Rosanna e la sua famiglia hanno deciso di aprire l’Orecchietteria Banfi a Roma, “un piano B” come lo definisce l’attrice. Anche se in realtà non ha del tutto abbandonato quel mondo che ha dato i natali artistici al padre, visto che il menù del locale è ispirato infatti ai tanti film di Lino Banfi. Il ristorante poi è rigorosamente a conduzione familiare: Rosanna dirige al fianco del marito Fabio Leoni e del fratello Walter Zagaria. Lo chef invece è il fidanzato della figlia Virginia, che aiuta in cucina. Il secondo figlio di Rosanna, Pietro, è l’unico che per ora ha scelto di proseguire i suoi studi in Olanda presso al facoltà di Fisica.

