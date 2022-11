Rosanna Banfi e Simone Casula, Ballando con le stelle 2022/ I fan li adorano, ma…

Rosanna Banfi e Simone Casula, Ballando con le stelle: l’ultima coreografia ha deluso

Il pubblico adora Rosanna Banfi e Simone Casula, nonostante sabato a Ballando con le stelle hanno presentato una coreografia meno d’impatto delle precedenti, Rosanna ha dimostra di essere brava a prescindere dalla storia che ha da raccontare. Il ballerino è meraviglioso e già ha al suo seguito un’onda di fan che farebbero carte false per accaparrarselo. Nella coppia c’è tanto feeling e il pubblico ogni settimana lo avverte, artisticamente crescono di volta in volta. Molti hanno condiviso il parere di Simone Di Pasquale quando ha suggerito a Casula di affinare la tecnica perché hanno buone possibilità di correre verso la finale.

Dopo il Charleston, il Samba, il Contemporaneo, il Salsa, il Tango e il Jive, adesso dalla coppia Banfi-Casula ci si aspetta una bella e sensuale Rumba o un aggressivo Paso Doble. Il pubblico è curioso di vedere in questi due scenari come la coppia riuscirà a districarsi visto la differenza di età e la timidizza dell’attrice.

Il Jive di Rosanna Banfi e Simone Casula

Nella sesta puntata di Ballando con le Stelle Rosanna Banfi e Simone Casula si sono esibiti in un Jive sulle note di “Apri tutte le porte” di Gianni Morandi. Ivan Zazzaroni non è impazzito, i passi del Jive c’erano tutti ma la coreografia non l’ha entusiasmato più di tanto. Di parere contrario è stato Fabio Canino che invece il ballo gli è molto piaciuto, poi rivolgendosi a Rosanna le ha detto.” Tu sei la nostra Benjamin Button, ad ogni puntata sei sempre più giovane”. L’attrice ha replicato che è disposta a fare altri dieci mesi di Ballando, perché questo ambiente la rende felice e si trova a suo agio. Canino finalmente ha visto in scena Rosanna Banfi e non la figlia di Lino Banfi. Selvaggia ha redarguito il suo collega dicendogli che la concorrente si è guadagnata la sua identità da un pezzo. Anche il giudizio di Carolyn è stato positivo, c’è stato meno “show” ma un Jive puro con tutti i passi fondamentali.

Mariotto come Selvaggia ha visto Rosanna in ombra rispetto al suo maestro. Mentre nelle precedenti esibizioni non si distingueva chi era il maestro e chi l’allieva, questa volta, forse complice la bella musica, Casula ha liberato più energia, comunque ogni cosa che la coppia fa, la porta a termine egregiamente. Il voto della giuria è stato 38 punti.

Un punteggio molto alto, nell’ultima puntata di Ballando con le stelle: sempre molto premiata la loro intesa…

Nella clip che anticipa l’esibizione Rosanna Banfi e Simone Casula non si aspettavano la scorsa settimana di ricevere un punteggio alto dalla giuria. Si sono emozionati, è stata come una magia, quando hanno realizzato che era finita è stato stupendo. Rosanna considera Simone un ragazzo spiritoso, ma è anche molto testardo, quando vuole una cosa la ottiene anche da lei, ma non è severo, non alza mai la voce. Spesso si guardano negli occhi e scoppiano a ridere, non riescono nemmeno a fare le facce serie. Per Simone il rapporto con Rosanna è quello tra un figlio e una madre, ma è anche un’amica, una confidente, una sorella maggiore, dove può permettersi di farle alcune confidenze, può anche abbracciarla, farsi un pianto. Con lei si apre di più, lo fa stare in pace con se stesso.

Rosanna con Simone si sente una ragazzina, l’ha ringiovanita, si diverte tantissimo. La vita, i figli, la malattia l’hanno portata a non gioire, adesso le è ritornata la voglia di divertirsi e ne deve approfittare perché un’occasione così quando le ricapita? Per Simone la sua allieva è come lo zucchero a velo: soffice e dolce. Ti coccola se entri nel suo cuore, lui è entrato nel suo cuore e lo ha avvolto di dolcezza.











