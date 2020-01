Rosanna Banfi, figlia di Lino/ “Ho avuto il cancro…”, tutte le battaglie vinte

Rosanna Banfi ha seguito le orme del padre Lino Banfi fin da giovanissima, quando appare per la prima volta al suo fianco in alcuni film. Ne assumerà addirittura il cognome d’arte, proseguendo quella che è a tutti gli effetti una tradizione di famiglia. In occasione dello scorso Natale, Rosanna ha deciso di rendere omaggio al padre condividendo con i fan su Instagram una breve clip, estratta dal film Spaghetti a mezzanotte di Sergio Martino. Clicca qui per guardare il video di Rosanna Banfi. In base alla sua attività sui social, sappiamo che i giorni successivi li ha trascorsi a Roma, fra Piazza di Spagna e tante coccole con i suoi amici pelosi. La cagnolina Gilda, il gattino tutto bianco Ninì, quest’ultimo accolto a quanto pare in occasione della festività natalizia. Oggi, venerdì 3 gennaio 2020, il padre Lino Banfi sarà ospite de La Porta dei Sogni su Rai 1: ci sarà anche la possibilità di una breve incursione di Rosanna? Una reunion che tutti i fan gradirebbero di sicuro, soprattutto perchè, qualche ospitata nei talk show a parte, è da molto che la figlia dell’interprete di Nonno Felice non si vede più così spesso sul piccolo schermo.

Rosanna, figlia di Lino Banfi

Rosanna Banfi ha fatto i conti con la malattiae ne è uscita vincitrice. “Ho avuto il cancro. Molte si vergognano, non riescono a nominare questa parola. Invece bisogna far capire che la malattia, in questa società che ci vuole perfetti e vincenti a tutti i costi, non è una colpa”, ha detto tempo fa a Domani Press. La figlia di Lino Banfi è stata colpita da un tumore al seno ormai dieci anni fa ed ha scelto subito di rendere pubblica la sua storia per aumentare la consapevolezza di tutti, sua e degli italiani. “Quando viene diagnosticato il cancro, la prima sensazione che si prova è quella di sentirsi spaesati e soli al mondo. Io ci sono passata, posso dire di aver provato sulla mia pelle questo stato d’animo”, ha rivelato. Per questo ha accolto con entusiasmo il ruolo di madrina di Komen Italia, utile per farle comprendere come “quello che mi stava capitando era già successo a tante altre donne, che non era una colpa e che si poteva continuare a vivere la quotidianità, nei limiti delle difficoltà che comporta la malattia, senza piangersi addosso e senza perdere mai la speranza di guarire e soprattutto la consapevolezza di poter lasciare alle spalle questo brutto male”. Nel momento stesso in cui Rosanna ha parlato della sua malattia e della successiva vittoria, ha smesso di nascondersi. Non sono mancati isostenitori, l’affetto di conoscenti e sconosciuti, così come le polemiche. Le sue in realtà, visto che non ha esitato a puntare il dito contro i giornali, “che si sono interessati a me dopo aver appreso la notizia. Ricordo che ho pensato ‘mi doveva venire un tumore per essere riconosciuta come attrice?’, ma da personaggio dello spettacolo ho capito che fa parte del gioco e ho sfruttato i riflettori puntati su di me per parlare di prevenzione ed essere utile agli altri”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA