Rosanna Banfi: “Mia mamma Lucia ricoverata”/ “Mio padre Lino Banfi le sta accanto”

Ore di paura per Rosanna Banfi, complice il ricovero in ospedale di sua madre Lucia. La concorrente dell’ultima edizione di “Ballando con le Stelle” ha approfondito l’argomento ai microfoni di “Verissimo”, trasmissione di Canale 5 condotta da Silvia Toffanin e andata in onda nel pomeriggio di sabato 14 gennaio 2023. L’attrice ha asserito: “Mamma non è stata bene, è stata ricoverata e papà Lino Banfi è in ospedale con lei. Pericolo passato: ci siamo spaventati un po’, ma tutto è passato. Lei non sta bene da anni e sente il bisogno di avere mio padre vicino, lo vuole sempre accanto a sé e questo viene sempre prima di tutto, anche del lavoro”.

ROSANNA BANFI: “MIA MADRE LUCIA È SEMPRE STATA LA MIA CONFIDENTE”

Parlando della madre, Rosanna Banfi ha commentato: “Mamma ha ancora momenti in cui mi riconosce, assolutamente. Forse arriverà anche il giorno in cui non lo farà più, ma vedere il suo cambiamento, la sua fragilità… Lei è piccola piccola e sapere quanto fosse forte – era il generale di casa e ha sempre deciso tutto lei -, fa effetto. Mamma è sempre stata modernissima, mio padre era invece un gran rompiscatole, all’antica. Lei era la mia confidente, mi portò dal ginecologo quando ebbi il primo ragazzo”.

