Rosanna Banfi polemizza: “Finale Ballando? Come non averla fatta”/ “E Selvaggia…”

Rosanna Banfi contro la produzione di Ballando con le Stelle: “Finale? Come non averla fatta”

Sono passati diversi giorni dalla finale di Ballando con le Stelle 2022, ma una delle finaliste riaccende la polemica, dopo essere stata – a suo dire – poco considerata nella puntata più importante della stagione. Rosanna Banfi, attrice e figlia di Lino Banfi è stata sicuramente una delle protagoniste più amate da giudici e pubblico durante il programma, ma nel corso della finale sarebbe stata messa ai margini, vedendo ridursi le chances della vittoria. Rosanna non ne fa un dramma, ma ci tiene a sottolineare quello che è il suo punto di vista sulla finale.

“Mi fa piacere leggere commenti, difese e celebrazioni delle coppie arrivate in finale all’ultima puntata di Ballando e notare con stupore che io e Simone non appariamo mai… Ma l’abbiamo fatta sta finale Simone Casula? Mi sa di no…”, ha tuonato l’aspirante ballerina, facendo trapelare un po’ di delusione per l’esito conclusivo del dancing show firmato Raiuno.

Rosanna Banfi delusa dall’esito della finale di Ballando con le Stelle 2022, messaggio di vicinanza a Selvaggia Lucarelli

Eppure c’era chi era pronto a scommettere sulla coppia formata da Rosanna-Simone per la vittoria, le cose però sono andate diversamente. Uno dei passaggi che, probabilmente, resterà impresso nella mente della concorrente è il tenero abbraccio tra lei e Carolyn Smith, per dare un messaggio di speranza a chi, come loro, deve fare i conti con brutte malattie. Ad ogni modo Rosanna Banfi non si lamenta per il podio, anche se le stoccate alla produzione non sono mancate.

Un messaggio di vicinanza, poi, lo ha dato a Selvaggia Lucarelli, nei confronti della quale prova grande stima: “Dice sempre la verità e con noi è sempre stata onesta nello spronarci e nello spendere belle parole. Però se ci avesse votato in finale sarebbe stato meglio”.











