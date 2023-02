Rosanna Banfi, tumore al seno/ Dopo la malattia: “La fortuna di rivedere il sole”

Rosanna Banfi: la diagnosi di tumore al seno nel 2009

Nel 2009 a Rosanna Banfi, figlia di Lino Banfi e della moglie Lucia Zagaria, è stato diagnostico un tumore al seno. L’attrice si accorse della presenza di una pallina dura nel seno destro: “Tutto sommato la cosa non mi preoccupava troppo, e un mese dopo, senza particolare ansia, feci una mammografia che diede risultato negativo. Solo per scrupolo, feci anche una ecografia mammaria”, ha raccontato all’Ansa.

Quella pallina era un nodulo: “È una parola che non si capisce all’inizio. Che roba è? I medici non si sbilanciano, non ti dicono che forse hai il cancro”. Rosanna Banfi è stata operata la prima volta nel giro di tre settimane, ma si è poi scoperto che il tumore aveva creato delle metastasi, quindi seguì un secondo intervento con asportazione dei linfonodi ascellari. Poi la chemio, la radioterapia e il trattamento ormonale.

Rosanna Banfi: il supporto del marito Fabio Leoni

Durante la malattia, Rosanna Banfi ha sempre avuto al suo fianco il marito Fabio Leoni: “Si è rasato per starmi più vicino e si è trasformato nel mio caregiver. Mi ha accompagnato nel percorso di cura, non mi ha mai trattato da malata. Abbiamo continuato a litigare e discutere, come facciamo da più di trent’anni. Stiamo assieme proprio perché ci pizzichiamo sempre”, ha raccontato l’attrice a Oggi è un altro giorno. Qualche mese fa Rosanna Banfi, al secolo Zagaria, ha condiviso su Facebook un ricordo di quel periodo difficile in cui era alle prese con gli effetti della chemioterapia: “Sono passati 13 anni. La vita ti chiude porte in faccia ma a volte lascia uno spiraglio. Io ho avuto la fortuna di passarci in quello spiraglio e rivedere il sole”.

