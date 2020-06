Rosanna Cancellieri, oggi il compleanno/ “Festeggio con una fragola e poi Gyrotonic”

Pubblicità

Compie gli anni oggi Rosanna Cancellieri, giornalista ed opinionista, nonché volto noto della televisione italiana. Nata il 3 giugno del 1952, oggi Rosanna spegnerà 68 candeline, e per l’occasione speciale il programma di Rai Uno, ItaliaSì, l’ha chiamata in diretta televisiva poco fa: “Che bella sorpresa, grazie – esordisce la Cancellieri – mi sono svegliata quasi con la vostra autrice, mi ero appena alzata quando mi ha chiamato e ho avuto questa sorpresa di iniziare con voi la mia giornata”. La Cancellieri festeggerà il suo 68esimo compleanno in maniera sobria: “Non ho tortine per festeggiare – dice a riguardo – devo mettermi in linea, appena vi saluto vado a fare Gyrotonic infatti. No, il gin tonic lo prendi la sera ai Navigli, con mascherina”. La torta di compleanno sarà una fragola: “Ho una bellissima fragolona cicciona – dice – la metto su un piattino quadrato che ho comprato a Parigi, carissimo, ci piazzo la candelina sopra e appena faccio colazione me la spengo. E’ vero, la candelina va sempre spenta perchè porta fortuna”.

ROSANNA CANCELLERI E IL CORONAVIRUS: “SIAMO STATI COMUNQUE FORTUNATI”

Rosanna Cancellieri aveva recentemente rilasciato un’intervista al quotidiano Libero, in cui aveva parlato dell’epidemia di coronavirus in corso. Era la fine di marzo e i numeri della pandemia erano ancora drammatici: «Proprio l’altro giorno facevo una riflessione – raccontava – alla luce di quello che stiamo vivendo a causa del virus, la mia è stata una generazione fortunata. Dico questo perché non ho conosciuto la guerra e sono nata e cresciuta in un periodo di benessere e boom economico, dove non conoscevamo alcun tipo di restrizione. Adesso tutto questo è cambiato. Adesso è calata su di noi una situazione che fa sentire tutti insicuri. Tutto quello che è il nostro mondo appare oggi sotto minaccia, e credo che molti di noi stiano iniziando a capire quanto siamo fragili». Rosanna Cancellieri non è l’unico personaggio famoso che festeggia oggi gli anni, la giornalista è infatti in compagni di Claudio Lippi, Checco Zalone, Enrico Papi e il campione del tennis, Rafael Nadal.



