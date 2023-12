Rosanna Fratello furiosa con Beatrice Luzzi: “È molto cattiva e usa le persone”/ “Io ho 50 di carriera, lei…”

Rosanna Fratello accusa Beatrice Luzzi al Grande Fratello 2023: “Mi ha detto ‘spostati che non voglio stare vicina a te'”

Finale di fuoco nella diretta del Grande Fratello 2023 del 9 dicembre. Ad accendere un nuovo scontro è Rosanna Fratello, che in diretta chiede a Signorini la parola per lanciare a Beatrice Luzzi un’accusa: “La signora Luzzi, quando è venuta a sedersi, mi ha detto: ‘Spostati, fatti più in là che non voglio sedermi vicino a te!’ – tuona, e aggiunge – Ha fatto di tutto, ha usato le persone. Io non ho mai usato nessuno per farmi un nome.”

Beatrice però si difende: “Io ho detto di non voler stare attaccata a lei, perché che lei mandi il messaggio che io non amo il Natale perché faccio dell’ironia in confessionale… Io non ho mai usato nessuno, uso solo me stessa! E non è vero che non amo il Natale, è follia! Io allestisco tutta casa e tutto il quartiere con i miei figli!”

Rosanna Fratello furiosa con Beatrice Luzzi: “Persona molto cattiva”

Beatrice Luzzi chiarisce quindi la sua posizione in merito all’uscita avuta nei confronti di Rosanna Fratello: “Le ho chiesto semplicemente di non starmi attaccata perché a livello energetico è insopportabile!” Rosanna Fratello rimarca però la sua importanza: “Ho 50 anni di carriera, ne hai di strada da fare per arrivarci! Sei molto cattiva!” Tra le due si intromette poi Sara Ricci, che ha altre accuse da fare a Beatrice: “Hai detto che sono entrata nel gioco grazie a me, leggiti il mio curriculum!” A difendere Luzzi ci pensa però Cesara Buonamici: “Rosanna, io penso che Beatrice davvero volesse scherzare.”











