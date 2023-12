Rosanna Lambertucci: “Ballando con le stelle? Mi hanno dato 4 soldi”/ “Il cinismo di Teo Mammucari…”

Rosanna Lambertucci e la critica al compenso ricevuto per Ballando con le stelle

L’esperienza dei concorrenti a Ballando con le stelle non è mai circoscritta all’esito della gara; l’importanza dell’esperienza risiede piuttosto nell’impatto emotivo, nella capacità di mettersi in gioco. Dopo l’ultima edizione, Rosanna Lambertucci – intervistata da Diva e Donna – come riporta LaNostraTv ha raccontato il suo punto di vista sul percorso senza risparmiare giudizi anche piuttosto taglienti.

“Dopo i 50 anni difficile perdere peso”/ Rosanna Lambertucci: “Dieta? Dobbiamo prima pulire il fegato”

La trasparenza di Rosanna Lambertucci è venuta fuori sul tema del cachet a Ballando con le stelle. L’ex concorrente non si è fatta remore nell’intervista per il magazine nel criticare quanto percepito nel talent condotto da Milly Carlucci: “Da ex interna Rai stipendiata, mi hanno dato quattro soldi; dal punto di vista economico sono stata trattata male”.

Rosanna Lambertucci "Mario Di Cosmo? Non voglio sposarlo"/ "Gravidanze interrotte, la morte di mio fratello…"

Rosanna Lambertucci, dall’elogio per Milly Carlucci all’analisi su Teo Mammucari

Come riporta LaNostraTv, Rosanna Lambertucci ha raccontato a Diva e Donna anche la sua opinione sulla giuria, soprattutto nel merito dei giudizi che con il procedere della competizione diventano sempre più duri e severi. “Chi è il più crudele?”, a questa domanda la conduttrice avrebbe risposto facendo il nome di Ivan Zazzaroni, per poi aggiungere: “A seguire hanno infierito tutti gli altri”.

Proseguendo nell’intervista per Diva e Donna – come riporta il portale – Rosanna Lambertucci si è espressa anche sul ruolo di Milly Carlucci e su uno dei concorrenti più discussi di questa edizione di Ballando con le stelle, Teo Mammucari. Per la collega è arrivato un pensiero carico di elogi: “Sempre il sorriso stampato, sempre elegante e rassicurante… Un garbo innato anche quando deve essere severa con qualcuno”. A proposito del comico avrebbe invece affermato: “E’ un personaggio molto interessante, con lui ci divertiamo da morire; il suo cinismo è la maschera del personaggio…”.

Rosanna Lambertucci sul marito Alberto Amodei "Ho sensi di colpa"/ "Malattia? Sofferenza vera"

© RIPRODUZIONE RISERVATA