Rosanna Lambertucci/ Dagli aborti al flirt mancato con Alain Delon: “con me sarebbe stato felice”

Rosanna Lambertucci è tornata alla ribalta dopo la partecipazione come concorrente dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle. Le prove sulla pista di ballo del dance show più seguito della tv italiana hanno diviso pubblico e giuria, ma hanno regalato alla popolare conduttrice e nutrizionista una “nuova vita” in tv. Un anno importante per la Lambertucci che tutti ricordano per la trasmissione cult “Più sani e più belli” poi diventata una serie di libri e riviste. La Lambertucci non ha avuto una vita privata facile segnata da cinque aborti, la morte della figlia Elisa e la malattia del primo marito Alberto Amodei scomparso nel 2014.

Dalle pagine del Corriere della Sera, Rosanna Lambertucci ha raccontato il grande dolore dell’aborto e della morte della figlia Elisa: “dopo sette gravidanze andate male e una figlia Elisa, mancata dopo tre giorni di vita. Alla fine però decidi di rimetterti in gioco e di riprovarci”. Con grande forza, coraggio e spirito di perseveranza, alla fine Rosanna è diventata mamma di Angelica nata dall’amore con il primo marito Alberto Amodei.

Non solo, Rosanna Lambertucci è stata una donna molto corteggiata. Proprio la ex concorrente di Ballando con con Le Stelle dalle pagine del settimanale Chi ha rivelato che avrebbe potuto avere una storia con Alain Delon. L’attore francese, infatti, tantissimi anni fa la invitò nella suite dell’Excelsior a Roma. “Erano anni in cui avevo mia figlia piccola ed ero al massimo della popolarità. Fui molto tentata, perché era bellissimo. Ma alla fine mi presentai con Angelica, mia figlia, che aveva allora 10 anni” – ha detto la conduttrice che ricorda con grande precisione ogni dettagli di quel appuntamento.

“Fu molto galante. Quando vide me e la mia bambina disse: prendiamo un gelato con tua figlia al bar. Ci siamo rivisti ancora”. Sul mancato flirt la conduttrice non ha alcun rimpianto o ripensamento: “non me ne sono mai pentita. Anche se a volte penso che con me Alain sarebbe stato felice” – ha detto la Lambertucci. Nella vita della conduttrice e nutrizionista però l’amore è ritornato grazie al compagno Mario Di Cosmo che ha sposato qualche anno fa al Santuario Madonna della Sorresca, a Sabaudia.











