Rosanna Lambertucci, chi è la mamma di Angelica Amodei/ “Siamo legatissime. Abbiamo avuto scontri ma…”

Rosanna Lambertucci e il rapporto con la figlia Angelica Amodei

Rosanna Lambertucci è la mamma di Angelica Amodei che, durante l’esperienza della mamma a Ballando con le stelle, ha seguito da vicino il suo percorso partecipando spesso alle puntate. Innamorata della figlia, Rosanna Lambertucci, nelle varie interviste, parla spesso di Angelica che, a sua volta, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Today, ha svelato i dettagli dell’infanzia vissuta accanto ad una mamma famosa e molto popolare.

“Era famosa, è vero, ma in realtà è sempre stata una donna molto semplice, a casa facevamo una vita normale. Le persone si stupivano proprio di questo, si stupiscono ancora oggi quando la conoscono. Era famosissima, ricordo che non potevamo camminare per strada. Mi lamentavo del fatto che non c’era il sabato, perché registrava Più sani e più belli. Mi dispiaceva che non stava con me e non potevamo andare a fare shopping come facevano le mie amiche, questa cosa mi mancava e mi mancava anche che non poteva venire a prendermi a scuola. Insomma, per me non era poi così affascinante avere una madre famosa, era più una scocciatura. La sera però c’era sempre”, le parole di Angelisa.

Angelica Amodei e Rosanna Lambertucci: il rapporto attuale tra madre e figlia

Come in tutti i rapporti tra madre e figlia, anche Angelica Amodei e Rosanna Lambertucci non sono mancati gli scontri. Scontri che sono serviti a capirsi e a costruire un rapporto che, con il tempo, le ha rese sempre più unite. Le due, infatti, sono davvero molto legate come ha confermato la Amodei ai microfoni di Today:

“Siamo legatissime. Abbiamo avuto momenti di scontro, ce li abbiamo ancora in realtà, anche se meno, ma passa in poco tempo. Grandi liti seguite da telefonate per organizzare la cena insieme”.

