ROSANNA LAMBERTUCCI E SIMONE CASULA, BALLANDO CON LE STELLE 2023/ Mariotto: “Meglio se ti fingevi morta”

Rosanna Lambertucci torna in scena con Simone Casula a Ballando con le stelle 2023 per la puntata del 4 novembre con una bachata. La performance però non va come sperato, anzi la scrittrice si becca una serie di critiche anche molto pesanti dalla giuria per la performance portata in scena.

Ivan Zazzaroni parte subito forte: “È stata la peggior bachata vista a Ballando con le stelle!” Canino è abbastanza d’accordo con il collega, ma è Mariotto il più duro con Rosanna: “Io l’ho incontrata a Uno Mattino e le avevo consigliato di fingersi morta, sarebbe stato meglio!” Alla fine la performance ottiene tutti 4 e due 3, per un totale di 18 punti. (Aggiornamento di Anna Montesano)

La coppia formata da Rosanna Lambertucci e Simone Casula continua ad essere a rischio eliminazione a Ballando con le Stelle 2023

La scorsa puntata di Ballando con le Stelle 2023 si è aperta con una buona notizia per Rosanna Lambertucci e Simone Casula, e per l’altra coppia sfidante composta da Antonio Caprarica e Maria Ermachkova. Entrambe hanno tirato un sospiro di sollievo perché la produzione ha congelato le eliminazioni fino alla puntata di questa sera, di fatto prolungando la loro avventura nel talent di Milly Carlucci. Dunque da oggi, sabato 4 novembre, la musica cambia a Ballando con le Stelle 2023. Le coppie dovranno contare unicamente sulle proprie forze.

Per quanto riguarda Rosanna Lambertucci e il suo coach Simone Casula, devono necessariamente invertire rotta e cambiare passo. Anche la seconda puntata, infatti, l’hanno conclusa sul fondo della classifica, con un misero bottino di quattordici punti. Ad entrambi è stata inflitta una penalità di dieci punti rispetto agli avversari, in una serata che ha visto ancora una volta Rosanna in difficoltà. Riuscirà a riscattarsi nella puntata di questa sera?

Cresce l’attesa per la terza puntata di Ballando con le Stelle 2023 e la giornalista Rosanna Lambertucci continua ad allenarsi duramente assieme al suo coach Simone Casula per tentare di risalire la classifica. Durante la settimana la coppia si è allenata duramente, focalizzandosi su una nuova coreografia che dovrà convincere giudici e pubblico. La Lambertucci ce la sta mettendo tutta, ma è evidente che sia una delle concorrenti più “deboli” di questa edizione.

Sicuramente non parte sconfitta dato che nella medesima situazione di affanno c’è Antonio Caprarica, con cui appunto avrebbe dovuto spareggiare la settimana scorsa per evitare l’eliminazione. Pericolo scampato, come dicevamo. Ma da adesso si torna a fare sul serio…











