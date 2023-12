ROSANNA LAMBERTUCCI E SIMONE CASULA, BALLANDO CON LE STELLE/ Vincono il ripescaggio e rientrano in gara

Ballando con le stelle 2023: Rosanna Lambertucci e Simone Casula vincono il ripescaggio

È la coppia formata da Rosanna Lambertucci e Simone Casula la vincitrice del ripescaggio della puntata di questa sera di Ballando con le stelle 2023. Ha avuto la meglio sulle altre due coppie Carlotta Mantovan e Moreno Porcu, Ricky Tognazzi e Tove Villfor. Nel dettaglio la conduttrice ed il suo maestro hanno trionfato al televoto con il 46% di preferenze seguita dal 35% della coppia Carlotta Mantovan-Moreno Porcu e del 19% di Ricky Tognazzi e Tove Villfor.

Il più felice della vittoria al ripescaggio di Rosanna Lambertucci e Simone Casula a Ballando con le stelle 2023 è stato Teo Mammucari che dopo la proclamazione della vittoria non h trattenuto tutto il suo entusiasmo: “Vogliamo bene a tutti Milly, ma lei ha 78 anni ed è una forza della natura” Anche la giuria poco prima era rimasta spiazzata dall’ottima performance di Rosanna Lambertucci e Simone Casula che ha premiato con un 8 e tutti 10, anche Alberto Matano e Rossella Erra hanno dato alla conduttrice i loro tesoretti.

Rosanna Lambertucci e Simone Casula torneranno in gara a Ballando con le Stelle 2023 con il ripescaggio?

Rosanna Lambertucci e Simone Casula tornano in gara a Ballando con le Stelle 2023. La coppia dopo essere stato eliminati è pronta a rimettersi in gioco nella puntata dedicata al ripescaggio. Riusciranno la conduttrice e il maestro a conquistare uno dei posti disponibili del ripescaggio per rientrare così in gara durante la finale del prossimo sabato? Non è dato saperlo, ma sicuramente la regina dell’esser più sani è più belli è felice dell’esperienza nel dance show di successo di Rai1. Intervistata da Fanpage.it, la Lambertucci ha parlato proprio del ripescaggio rivelando di non avere troppe aspettative.

“C’è sempre il ripescaggio, ma sono contenta di quello che è stato il percorso fino ad oggi. Sono venute fuori nuove consapevolezze, anche delle paure che non provavo più dai tempi di scuola, come quella di sentirsi sotto giudizio” – ha confessato la conduttrice televisiva che si è poi soffermata sul rapporto con la giuria del dance show di Milly Carlucci.

Rosanna Lambertucci e Simone Casula a Ballando con le Stelle 2023: “un’avventura molto stimolante”

La coppia formata da Rosanna Lambertucci e Simona Casula è pronta a rimettersi in gioco a Ballando con le Stelle 2023. “Sto preparando il prossimo ballo per la serata dei ripescaggi” – ha dichiarato la conduttrice a Fanpage.it facendo una sorta di bilancio di questa avventura televisiva – “sono venute fuori delle consapevolezze, anche delle paure che non provavo più dai tempi di scuola, come quella di sentirsi sotto giudizio. È stata un’avventura molto stimolante che ancora continua”. Non solo, la Lambertucci ha poi parlato della giuria: “ho chiesto a Matano: ‘Ma dimmi la verità, ma c’è qualcuno della giuria che ce l’ha con me?”.

Infine parlando dell’eliminazione non ha nascosto di essere rimasta stupita: “non mi aspettavo di uscire perché in realtà era la prima volta che la giuria mi aveva dato dei voti abbastanza buoni. Paradossalmente, credevo di stare tranquilla. I movimenti dei numeri ci hanno condannato allo spareggio e poi siamo usciti”. Nonostante la possibilità del ripescaggio, la Lambertucci ha precisato: ” mi va bene già esserci anche perché, poi, per me non c’è scampo per nessuno: vince una tra Wanda Nara e Simona Ventura. Sono bravissime”.











