Rosanna Lambertucci/ “Mia figlia morì appena nata, da poco ho scoperto la sua tomba”

Rosanna Lambertucci, nota presentatrice di casa Rai, ha racconta a Storie Italiane il dramma della figlia morta appena nata: “Avevo già preparato tutto, io stavo molto male perché mi hanno salvata durante il parto, poi Alberto ha fatto il funerale da solo. L’arrivo di Angelica ha cancellato l’angoscia di questi ricordi. La vita però è strana, mi ha portato casualmente in questo cimitero di Latina che non avevo mai visto, e di istinto mi è venuto di cercare la tomba dove era sepolta mia figlia che non avevo mai visto. Si chiamava Elisa, era stata anche battezzata ma io non ho partecipato perché non stavo bene. La maternità, la gravidanza è stata una cosa naturale, la natura ha voluto così. Chi sta a casa crede che noi che facciamo questa vita non abbiamo difficoltà ma invece ne abbiamo come tutte le persone comuni”

ROSANNA LAMBERTUCCI A STORIE ITALIANE

“Si sono anche una nonna, ho una nipotina di sette anni”, racconta poi la Lambertucci. In studio c’è una ragazza che vuole chiedere qualche consiglio di vita dal punto di vista salutare, proprio alla Lambertucci: “Devi perdere dei chili non per l’aspetto estetico – sottolinea la conduttrice – ma per la salute. Basta guardare tutte le persone ultracentenarie poi morte, sono tutte magre. Noi dobbiamo investire sul nostro peso e sulla salute, noi dobbiamo imparare a mangiare bene, è un regalo. Quando impariamo questo è un gesto che ci fa volere più bene, ci aiuta l’autostima. Prendiamolo come un’educazione il mettersi a dieta, non come una cosa negativa”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA