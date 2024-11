E’ stata la grande ospite di oggi del programma di Rai Uno, Storie Italiane, Rosanna Lambertucci. Una lunga chiacchierata con la conduttrice Eleonora Daniele attraverso cui si è raccontata a 360 gradi.

“Questo percorso che ho fatto con Ballando con le Stelle – le prime parole di Rosanna Lambertucci in merito al suo nuovo libro in uscita – l’ho affrontato all’inizio con un po’ di paura, poi l’ho presa come una opportunità che mi metteva alla prova sotto tutti i punti di vista, ed è nato questo libro attraverso cui racconto come ho perso 5 chilogrammi in 5 settimane, guadagnando anche muscoli ed energia. Un percorso straordinario che ho raccontato in questo libro”.

Pierina Paganelli/ Oggi l'incontro fra periti, consulenti e Gip per l'incidente probatorio sulla Cam 3

ROSANNA LAMBERTUCCI: “IL MIO MATRIMONIO VA SEMPRE BENE”

Rosanna Lambertucci ha proseguito parlando del suo matrimonio: “Sta andando come andava prima, Mario è uno di poche parole e di molti fatti, una persona presente che sai che c’è e che ci sarà e questa è una cosa che per una donna alla mia età è molto importante. Per me è stato un miracolo, a volte incontro donne che dicono che le ho ridato la speranza… ma io non ho fatto niente, è arrivato dal nulla ma penso che sia stata un qualcosa che mi meritavo, meritavo di essere voluta bene ne avevo bisogno”.

Processo Christian Sodano/ L'ex fidanzata Desirée “Deve restare a vita in carcere, era tutto premeditato”

“Non mi ha spaventava la differenza di età, 15 anni, è un uomo molto maturo, forse più maturo di me che sono più sentimentale, lui mi riporta con il piede per terra, a volte mi dice di smetterla di pensare che il mondo è come piace a me e lui in questo è più maturo di me”.

ROSANNA LAMBERTUCCI: “MARIO E’ CAPACE DI ALLEGGERIRE”

E’ quindi stato mandato in studio un simpatico messaggio proprio di Mario che si è complimentato con Rosanna Lambertucci per il suo libro in maniera ironica: “Lui ti fa divertire e poi ti alleggerisce, lui è in parte svizzero e in parte della provincia di Caserta, quindi lui ha questo spirito napoletano che tutto diventa semplice e tutto diventa facile, lui mi dice sempre di stare calma e ci riesce a calmarmi”.

Filippo Turetta/ Difesa contesta premeditazione: “Ha ucciso in uno stato di alterazione emotiva”

In studio arriva anche il messaggio della figlia Angelica e della nipote di 12 anni di Rosanna Lambertucci: “Per la vigilia di Natale vorremmo una tua ricetta, una parmigiana di melanzane che tu la fai squisita, niente dieta per quel giorno”. La conduttrice ha replicato: “Queste ragazzine sono davvero in gamba, io ho un rapporto meraviglioso, lei ha due nonne. A chi assomiglia? Ancora non riesco a capirlo. Sta attraversando l’età in cui ci sono i grandi cambiamenti, ha avuto la fortuna di avere la nonna paterna sempre con lei a giocare, io invece ero la nonna dello shopping, dello smalto e del trucco, delle cose frivole, ha avuto i due mondi che l’hanno portata avanti con immenso amore, l’amiamo tanto tutti”.

ROSANNA LAMBERTUCCI: “CON MIA FIGLIA ANGELICA SONO STATA NATURALE”

Sulla figlia Angelica: “Io con lei sono stata naturale, ho fatto quello che mi sentivo di fare, ci assomigliamo molto nel rispettare gli altri, gli impegni presi e ce ne facciamo un cruccio se non riusciamo a dare tutto ciò che è possibile”. Un bilancio su questi anni? “Io giustifico tutto, troppo e allora io ti osservo molto quando lavori (dice ad Eleonora Daniele ndr), tendo sempre ad essere buonista ma mi rendo conto che tu hai ragione, non si può giustificare il tutto, io ho sempre visto il buono anche nelle persone che mi hanno voluto il male”.

Rosanna Lambertucci ha concluso: “In questo libro ho fatto un racconto verità di quello che ho fatto io per perdere peso. Le prime due settimane sono molto dure, poi la frutta, i latticini, il pane e la pasta”, con Eleonora Daniele che ha ricordato di rivolgersi sempre ad esperti dietologi per le proprie diete, cosa che ovviamente ha confermato anche Rosanna Lambertucci: “Ero molto seguita”.