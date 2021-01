Rosaria mamma Beppe Fiorello/ Quando si vergognò di Rosario, ma…

La mamma di Rosario e Beppe Fiorello, Rosaria, è molto nota al pubblico perché è sempre presente in prima fila agli show dei loro figli anche se in effetti si sa veramente molto poco di lei. In una lunga intervista è stato proprio Rosario a raccontare uno dei momenti più difficili della sua vita legato alla droga e a quando lo raccontò proprio alla mamma: “Si vergognò tanto, ma volevo che tutti sapessero ogni cosa. Non volevo nascondere più niente. Come ne sono uscito? Non saprei, ce l’ho fatta a modo mio e ognuno deve trovare sempre la forza per farlo a modo suo”. Sicuramente Fiorello ha sempre dimostrato di essere un uomo pronto a raccontare le sue emozioni e a dare il buon esempio anche negli errori.

Rosaria mamma Beppe Fiorello, cosa si sa di lei?

La mamma di Beppe Fiorello, stasera impegnato con Penso che un sogno così su Rai 1, non vuole far sapere troppo di sé e nonostante i suoi due figli siano molto famosi ha sempre deciso di rimanere nell’ombra. Questo perché ha dimostrato di essere molto legata alla sua privacy e in grado di evitare di togliere spazio al figlio per raccontare la sua vita. Questo a dimostrazione che non per forza si debba trovare la via dell’esposizione mediatica per essere felici. Donna serena e molto gentile questo glielo si legge in faccia anche perché è sempre in prima fila, almeno fino a quando si poteva, agli show di Beppe e Rosario.



