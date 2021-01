Penso che un Sogno Così, Beppe Fiorello/ Diretta e ospiti “Racconto per mamma Sarina”

Anticipazioni e diretta Penso che un sogno così

Serata evento quella che Raiuno regala ai propri telespettatori oggi, lunedì 11 gennaio. In prima serata, Beppe Fiorello è il protagonista dello show “Penso che un sogno così”. Sarà un viaggio che, partendo dall’estremo sud, racconterà la storia di una famiglia attraverso ricordi, vicende buffe, dolorose e altre incredibili e divertenti. Insieme ad una serie di amici che lo affiancheranno nel corso della serata, Beppe Fiorello inviterà le persone della sua vita a compiere questo viaggio immaginario che avrà come colonna sonora la musica di Domenico Modugno che ha sempre accompagnato la vita della famiglia Fiorello. Oltre a raccontare quelle che sono state le proprie vicende familiari, ci sarà un omaggio a Domenico Modugno e alla sua crescita musicale. Ogni momento, infatti, sarà condito dalla musica del grande artista che Beppe Fiorello ha anche interpretato in una famosa fiction di Raiuno.

Gli ospiti di Penso che un sogno così

Beppe Fiorello condurrà per mano i telespettatori di Raiuno in quello che sarà un viaggio intimo, toccante e molto emozionante. Ad accompagnarlo ci sarà un ospite davvero speciale ovvero il fratello Rosario con cui ricorderà alcuni momenti della loro infanzia regalando anche dei momenti imperdibili ai telespettatori. Fiorello, però, non sarà l’unico ospite dello show “Penso che un sogno così”. Ad affiancare Beppe Fiorello saranno anche Eleonora Abbagnato, Pierfrancesco Favino, Paola Turci, Serena Rossi, Francesca Chillemi che accompagneranno il padrone di casa in un racconto molto speciale. sul palco ci saranno anche due musicisti d’eccezione come Daniele Bonaviri, uno dei più bravi chitarristi italiani e Fabrizio Palma, musicista e arrangiatore.

Le parole di Beppe Fiorello

Non nasconde l’emozione Beppe Fiorello alla vigilia di “Penso che un sogno così” in cui regalerà al pubblico la sua parte più privata. “Questo ‘sogno’ che porto in televisione è un tracciato di quello che sono, è un tributo alla timidezza attraverso la quale vi farò vivere il mio rapporto con la vita, regalo una parte della mia famiglia e alla mia famiglia regalo quei silenzi di bambino ora decifrati e risolti. Attraverso le musiche di Domenico Modugno creo un filo conduttore tra lui e mio padre che è il vero protagonista di questa storia”, ha raccontato Fiorello come riporta la nota stampa della Rai. Un racconto speciale interamente dedicato “a mia madre Sarina, l’unico grande amore di mio padre”.



