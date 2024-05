Rosario Miraggio, chi è il cantante neomelodico/ “Sogno Sanremo, resto fedele alla mia lingua”

Chi è Rosario Miraggio

Rosario Miraggio è uno dei cantanti neomelodici più amati dal pubblico e che oggi, mercoledì 29 maggio 2024, sarà ospite di Caterina Balivo all’interno della nuova puntata del programma di Raiuno “La volta buona”. Rosario Miraggio, nome d’arte di Rosario Tassero, è nato a Napoli il 27 marzo 1986. La sua passione per la musica lo porta ad esibirsi quando era ancora giovanissimo. Inizia, infatti, a cantare quando aveva solo 8 anni insieme al papà Franco Miraggio (anche lui cantante neomelodico). Il successo di Rosario Miraggio arriva nel 2007 con l’album “Mille pezzi di cuore”.

La popolarità raggiunta gli ha fatto ricevere anche diverse proposte per la partecipazione a reality show ma la risposta del cantante è sempre stata negativa. “Tante volte mi hanno proposto di partecipare ai reality, ma io ho sempre risposto, molto carinamente, che non fanno parte dei miei interessi. Io voglio essere conosciuto per la musica, attraverso la musica, attraverso le canzoni e attraverso il canto, la mia vita privata voglio che rimanga privata”, ha dichiarato in alcune interviste.

Rosario Miraggio e il sogno di Sanremo

Cresciuto con la musica, Rosario Miraggio non nega di avere un sogno ovvero quello di poter partecipare al Festival di Sanremo. «Sarebbe tanta roba, sicuramente ci proverò, ma so che è molto molto difficile», ha dichiarato in un’intervista rilasciata a Torino Cronaca nel 2023.

Rosario Miraggio, tuttavia, per realizzare il suo sogno, non rinuncerà mai a cantare in napoletano. In un’intervista rilasciata ai microfoni del portale Il Riformista, infatti, ha dichiarato: “Sono napoletano e ne vado fiero – ha detto – Ho cantato tante canzoni anche in italiano, mi sono esibito in TV con ‘Prendere o lasciare’, ma resto fedele alla mia lingua: la stessa cosa la puoi dire in italiano e non avere lo stesso effetto, non dare la stessa idea”.

