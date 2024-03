ROSE VILLAIN, CHI E’ IL MARITO SIXPM (Andrea Ferrara)/ Lei: “È pazzo e sensibile ma in studio è da strozzare”

Rose Villain a cuore aperto a Verissimo: “Ecco com’è davvero mio marito Sixpm (Andrea Ferrara)”

Ospite della puntata di oggi di Verissimo, sabato 16 marzo 2024, Rose Villain ha concesso una lunga intervista a Silvia Toffanin dove ha parlato anche della sua storia d’amore con Sixpm produttore discografico il cui nome all’anagrafe è Andrea Ferrara. La giovane coppia si è sposata nel 2022 a Brooklin: “Il nostro matrimonio è stato un po’ rock, anche lui è un grande musicista, infatti l’ho conosciuto lavorando, le canzoni le scriviamo insieme. È bello pazzo ma anche dolce, sensibile è una persona incredibile.”

Fernanda Melloni, chi è la madre Rose Villain e com'è morta/ La malattia e la dedica a Sanremo 2024

Rose Villain ha speso parole dolcissime per il marito Sixpm (Andrea Ferrara) però ha confessato che spesso litigano: “In studio è da strozzare. In realtà nella vita normale andiamo d’accordissimo, in studio quando tu conosci il potenziale dell’altro vuoi sempre spronarlo, ma poi uno a volte è stanco. È che siamo troppo esigenti e questa cosa ogni tanto fa incazzare” (Agg. di Liliana Morreale)

Franco Luini, chi è il padre di Rose Villain/ La cantante: "Lo ringrazierò sempre perché ha creduto in me"

Rose Villain confessa sulla storia d’amore con il marito Sixpm:”A volte i sentimenti sono ingombranti”

Rose Villain è una delle cantanti più chiacchierate del momento. Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2024, l’interprete di Click Boom si appresta a vivere un anno da protagonista. Al suo fianco, da sempre, c’è il marito e produttore Sixpm, col quale condivide la passione per la musica. “A volte i sentimenti sono ingombranti. L’amore è un bel proiettile”, racconta in una bella intervista rilasciata al sito milleunadonna.it. Rose Villain parla di musica e amore, quindi anche del suo rapporto speciale con il marito Sixpm.

Rose Villain confessa: "Esorcizzo la morte cantando Il mio funerale"/ "Mio padre? Rapporto speciale ma..."

“Volevo esplorare gli amori totalizzanti e luminosi che hanno però un lato oscuro. Amori forti che talvolta portano ad annullarsi e alla dipendenza. Per me è molto importante”, ha detto a proposito del brano portato a Sanremo. “È da nove anni che ho un marito meraviglioso, facciamo musica insieme e ci amiamo da morire. Sono una donna forte nella vita, quando mi innamoro però perdo un po’ qualcosa di me, sono gelosa e in parte mi annullo. La frase che racchiude l’essenza della canzone è: ‘Se non mi importa di te non mi importa di me’”.

Rose Villain scherza sul marito Sixpm: “Diamo sempre il massimo ma a volte vorrei strozzarlo…”

Sixpm, famoso producer musicale italiano classe 1988, un anno più grande di Rose Villain, conosciuto a New York e diventato suo compagno anche nella vita privata. “Credo che ogni relazione porti con sé un po’ di tossicità, bisogna esserne coscienti e accettare che l’amore è imperfetto per potersi migliorare e non soffrire”. Dichiarazioni che potrebbero stridere con il messaggio femminista, ma Rose Villain in questo senso chiarisce meglio cosa intende. “Mi espongo in prima linea per i diritti delle donne, ma ci deve essere spazio per una donna femminista che possa essere passiva in una relazione. Combattiamo per i nostri diritti, per la parità dei sessi, ma siamo le prime vittime della società e siamo succubi di noi stesse”.

Sul fatto di lavorare con il marito Sixpm, Rose Villain si sente quasi una privilegiata, semplicemente perché trova meraviglioso poter stare al fianco della persona amata anche durante il lavoro. “Si condividono gioie e dolori, ansie e frustrazioni. In due ci si salva. In studio lui è molto duro con me e io uguale. Diamo sempre il massimo. Quando esce dallo studio lui resetta subito tutto, io invece vorrei strozzarlo. In senso metaforico… “.











© RIPRODUZIONE RISERVATA