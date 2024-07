Rose Villain, il simpatico racconto del viaggio a Napoli con il marito Sixpm/ “È interista come me, però…”

Rose Villain è senza dubbio tra le protagoniste dell’attuale scena musicale; un successo che passa per l’esordio a Sanremo 2024 e che in realtà ha le sue radici ben salde in un percorso che parte anni fa e che con sacrificio, dedizione e talento, è riuscita a proiettare sulla cresta dell’onda. Non mancano le curiosità degli appassionati su un tema che ha poco a che vedere con gli impegni artistici: ovvero la sfera sentimentale. A tal proposito, la domanda più quotata è essenzialmente una: chi è Sixpm, marito di Rose Villain?

Sixpm – marito di Rose Villain – vanta la medesima passione per la musica in qualità di produttore discografico. Originario di Napoli e classe 1988, vanta numerose collaborazioni di spicco nella scena musicale, in particolare proprio con la moglie. Il sodalizio artistico si è dunque evoluto, nel corso del tempo, in un legame all’insegna dell’amore che nel 2022 li ha portati a compiere il grande passo del matrimonio.

Rose Villain, tra un successo e l’altro, non perde chiaramente occasione per trascorrere del tempo con suo marito Sixpm. Il produttore musicale è originario di Napoli e la cantante ha fatto tappa nella città proprio di recente per il concerto Radio Italia Live. Come racconta il portale dell’emittente radiofonica, la cantante ha colto l’occasione per raccontare qualche piccola curiosità a proposito del soggiorno campano con il marito Sixpm.

“Mio marito ha noleggiato una Vespa, mi ha fatto fare tutto il giro lungomare, poi Posillipo, Mergellina…”. Un viaggio suggestivo nelle terra d’origine di suo marito Sixpm quello raccontato da Rose Villain che però ha ammesso delle ‘divergenze’ quando si tratta di fede calcistica. “Lui vorrebbe che io dicessi che tifa Napoli, ma è interista pure lui… Ma la verità è che non capisce nulla di calcio”.

