Rosemeri dos Reis Cholbi e Assiria Seimas Lemos, ex mogli Pelè/ Storie di tradimenti e divorzi

Rosemeri dos Reis Cholbi e Assiria Seimas Lemos, chi sono le ex mogli di Pelè

Prima di incontrare Marcia Cibele Aoki, l’ultima moglie e colei che lui ha definito ‘l’amore definitivo’, Pelé aveva avuto altre due mogli. La prima è Rosemeri dos Reis Cholbi, sposata il 21 febbraio del 1966. Dal loro matrimonio sono nati tre figli Kelly, Edinho, Jennifer. Quello che sembrava essere un grande amore si è però definitivamente interrotto nel 1982, quando i due hanno ufficialmente divorziato.

D’altronde dietro la fine di questo matrimonio ci sarebbero stati anche i molteplici tradimenti del campione brasiliano. Lui stesso in passato ha ammesso: “[…] la mia prima moglie, la prima ragazza, lo sapevano. Non ho mai mentito”. La replica della prima moglie Rosemeri fu però la seguente: “Diceva che era una relazione aperta, ma era aperta solo per lui”.

Assiria Seimas Lemos e la fine del matrimonio con Pelè

Dieci anni dopo la fine del matrimonio con Rosemeri, Pelè si è risposato. Nel 1993 è infatti convolato a nozze con Assiria Seimas Lemos, dalla quale ha avuto due figli: i gemelli Joshua e Celeste. Anche questo amore è però destinato a finire: nel 2008 i due si dicono definitivamente addio. Successivamente il calciatore racconterà di non essere stato fedele nella sua vita, al punto di avere molte storie con altre donne oltre che vari figli, alcuni dei quali anche sconosciuti. “Non sono stato un buon padre – ha poi rivelato in una intervista del 2005 dopo l’arresto di uno dei figli, Edson Edinho Cholbi do Nascimento -. Forse perché lavoravo troppo non mi sono mai reso conto di quello che succedeva vicino a me”.

