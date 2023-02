Rosina, madre Costantino Vitagliano/ Morta nel 2018. “La donna più importante”

Costantino Vitagliano: la morte della madre Rosina

Costantino Vitagliano sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, venerdì 3 febbraio, di Oggi è un altro giorno. L’ex tronista di Uomini e Donne ha perso la madre Rosina ad agosto 2018. Le condizioni di salute della donna erano peggiorate negli ultimi anni: “Si è ammalata 3 anni fa quando è nata mia figlia. L’ho vista soffrire molto, non auguro a nessun figlio di vedere soffrire così la propria mamma. Vivere tre anni così è stato veramente forte, aveva un cerotto di morfina per non sentire il dolore, ma il dolore se l’è mangiata lo stesso”, ha raccontato Vitagliano a Verissimo.

Costantino ha sofferto molto per la morte della madre: “Non c’è più la donna più importante della mia vita. La sua morte è stata una cosa molto forte e non riesco a smettere di pensarci. Non mi sono mai sentito così tanto impotente in vita mia. Mi sono sentito una nullità”, ha confessato a Silvia Toffanin.

Nel salotto di Canale 5 Costantino Vitagliano ha condiviso alcuni ricordi legati alla madre Rosina, che lo ha sempre sostenuto in ogni momento della sua vita: “Se stavo male lo sentiva, viveva per i figli. Mi ripeteva spesso di stare attento, di non farmi male, visto che combino sempre casini”. E ha aggiunto: “Mi amava alla follia. Questa è la verità, penso che valga per tutte le mamme del mondo. Lei non voleva niente, le bastava sapere che i suoi cari stessero bene. Le ho fatto mille regali ma non era quello che voleva”. In passato, Vitagliano aveva raccontato di avere destinato buona parte dei suoi guadagni proprio ai suoi genitori, perché potessero godersi finalmente la vita approfittando del suo successo.

