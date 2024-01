ROSITA CELENTANO “IO E ALESSANDRA COME SORELLE”/ “Amore? Ho chiuso la boutique da 5 anni”

«C’è grande complicità che nasce dalla stima, poi ci divertiamo con niente, sembriamo due deficienti». Comincia così il racconto di Rosita Celentano a Verissimo del suo rapporto con la cugina Alessandra Celentano, che è come una sorella per lei. «Quando la gente ci frequenta si fa due orecchie…», scherza la conduttrice e attrice nell’intervista “doppia”. «Siamo dirette. Io volevo essere diplomatica, ma sono migliorata. Però non è che lei ad Amici è l’esempio della diplomazia…». Rosita Celentano spiega di aver avuto come esempi le sue due cugine.

Adriano Celentano, papà di Rosita/ Lei: "È un esempio. Lui e mamma Claudia Mori mi hanno insegnato tanto"

«Lei ha spiccato il volo con la danza, mentre io ero una cialtrona. Ho fatto danza classica per sette anni e non vedevo l’ora di mettere le scarpe con le punte. Ne comprai tre, tutte belle e gliele mostrai. Lei me le fracassò, in realtà le stavo sistemando. Comunque, appena le ho messe ho capito che la danza non faceva per me». Ha realizzato il sogno di fare l’attrice, ma è diventata anche una conduttrice televisiva. Rosita Celentano parla anche del suo libro in cui ha raccontato i tradimenti subiti: «Pesano così tanto che nessuno valuta che è meglio perdonare per amore. Io parlavo di darsi una seconda chance». A proposito di amore, Rosita Celentano: «Ho chiuso la boutique da 5 anni. La menopausa ti cambia…». (agg. di Silvana Palazzo)

Rosita Celentano: "Lasciata in modo meschino e superficiale"/ "Ho provato immensa solitudine ma..."

Rosita Celentano ospite a Verissimo: perché non si è mai sposata

Rosita Celentano è una degli ospiti della puntata di Verissimo del 7 gennaio 2024. La celebre figlia di Adriano Celentano è pronta a raccontarsi a Silvia Toffanin ma in studio non sarà sola, perché con lei ci sarà la cugina Alessandra Celentano. Rosita approfondirà argomenti di vita privata di cui ha d’altronde recentemente parlato in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, durante la quale ha annunciato di essere attualmente single.

Rosita Celentano non si è mai sposata e il motivo è non aver mai trovato qualcuno che fosse per lei all’altezza di un impegno così importante e duraturo: “È stato un obiettivo talmente serio che sapevo di non doverlo prendere alla leggera. – ha dichiarato – Credo sempre nelle promesse e da buona cristiana, promettere nella casa di Gesù con leggerezza, non mi avrebbe fatto sentire a posto con la mia coscienza”.

Adriano Celentano torna in tv con un nuovo programma/ L'annuncio: "Non è chiaro su quale rete andrà in onda"

Rosita Celentano è fidanzata? “Sono single, è una condizione strepitosa”

Per la figlia di Adriano Celentano e Claudia Mori, è apparso poi evidente che la sua strada non sarebbe stata quella del matrimonio: “crescendo mi era sempre più chiaro che il mio percorso sarebbe tranquillamente stato quello di una donna indipendente che fa da megafono per i più indifesi e torturati come gli Animali (o i bambini, gli anziani, i poveri…)”, ha ammesso.

E continuando su questa scia, Rosita Celentano non ha fatto mistero di essere oggi single. Una condizione che definisce ‘strepitosa’, sia dal punto di vista fisico che mentale: “Mi fa sorridere che le persone che mi vivono sola, mi guardino con stupore e tenerezza… Non sono mai stata meglio. La solitudine è uno stato interiore, non relativo a quanta gente ci sta intorno.” D’altronde, nella stessa intervista, la donna ha spiegato di aver avuto in passato delle storie d’amore anche turbolente, in alcuni casi molto dolorose, che l’hanno segnata nel profondo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA