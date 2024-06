Rosalinda Celentano choc: “Mi sento una disadattata in quest’epoca”/ La dolorosa dedica a mamma Claudia Mori

Rosalinda Celentano e la dedica a mamma Claudia Mori: “Vorrei incontrarla a 30 anni e poterla riconquistare”

Rosalinda Celentano è stata raggiunta da Novella 2000 al vernissage della mostra con le sue opere ed è lì che ha concesso al noto settimanale diretto da Roberto Alessi alcune dichiarazioni interessanti sulla sua vita privata. “Mi sento una disadattata in quest’epoca in cui si ha timore del contatto fisico, di un abbraccio, di una pacca sulla spalla”, ha esordito la figlia di Adriano Celentano e Claudia Mori, genitori ingombranti con i quali il rapporto non è stato sempre semplice.

È soprattutto con mamma Claudia che Rosalinda ha avuto più di un dissapore e lo dimostra la dedica che recita una litografia esibita proprio nella sua mostra, che recita: “Vorrei poter incontrare mia madre a 30 anni e poterla riconquistare. Ma è passato troppo tempo, lei non è più come quando non la conoscevo. È diversa. Nemmeno lei stessa sa di essere qualcos’altro”.

Rosalinda Celentano, il rapporto con papà Adriano e con l’amore

Sono note, d’altronde, le dichiarazioni che Rosalinda Celentano, dichiaratamente bisessuale, fece in merito al disappunto mostrato da sua madre per il suo orientamento sessuale. “Piuttosto che una figlia lesbica, meglio una stanza vuota”, avrebbe detto la donna, mettendola alla porta. Ma Claudia Mori smentì queste ‘accuse’, dichiarando al Corriere: “Penso che Rosalinda abbia fatto benissimo a rivelare la sua natura. Non è una malattia o un errore. Non sono capace di dare consigli agli altri genitori, direi solo di non fare mai sentire soli i propri figli.”

Particolare, invece, il rapporto con papà Adriano, di cui, in un’intervista a Serena Bortone, ha detto: “Papà è sempre stato avanti. Io lo guardo da Adriano Celentano e dopo penso che è mio padre, lo guardo molto oggettiva. Come tutti i grandi artisti è stato un padre distratto. Non c’era lui ad asciugare le mie lacrime“. Bellissimo, invece, è stato negli anni il rapporto con i fratelli, Giacomo e Rosita. E quando, nel corso dell’intervista a Novella 2000, le è stato chiesto che valore ha nella sua vita l’amore, Rosalinda Celentano ha risposto: “È tutto. Dovendo stilare una classifica delle mie priorità lo piazzerei in prima posizione”.











