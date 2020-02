Rosita Celentano/ “Non mi fido più dei 5 Stelle. Greta Thunberg? Da premio Nobel”

Rosita Celentano, figlia del noto e apprezzato cantante Adriano, ha spento cinquantacinque candeline il 17 febbraio scorso. Recentemente la conduttrice del “Tg delle buone notizie” di Uam.tv ha fatto parlare di sé sulle colonne del quotidiano “Libero”, ove ha parlato del suo feeling (venuto meno) con il Movimento Cinque Stelle. “Ho perso la fiducia”, ha dichiarato. “Non si può sempre dire ‘non farò mai quello’ e poi lo fai: ci sta che ci si debba tappare il naso una volta, ma poi la seconda, la terza… Non mi fido più delle parole, ora osservo i fatti. E più passa il tempo, più la politica mi esaspera”. Non paga, Rosita Celentano ha aggiunto: “Per carità, qualcosa di buono è stato fatto, ma i politici non fanno che litigare, pensano solo a fare conquiste, come a ‘Risiko’. Nessuno tiene veramente al bene del nostro Paese. Fanno più le persone comuni, ad esempio con la scelta di bandire la plastica”. Non dimentichiamo, a tal proposito, la grande sensibilità della donna nei confronti delle tematiche inerenti all’impatto ambientale e alla difesa del pianeta su cui abitiamo, recentemente sottolineate in una sua apparizione televisiva sulle reti Mediaset.

ROSITA CELENTANO: “GRETA THUNBERG? È LA NUOVA GIOVANNA D’ARCO”

Rosita Celentano, ospite alcuni mesi fa a “Fuori dal Coro”, trasmissione condotta dal giornalista Mario Giordano, ha candidamente ammesso la propria ammirazione nei confronti di Greta Thunberg, l’adolescente scandinava fondatrice del movimento “Friday for Future”. “Per me merita il premio Nobel – ha commentato la figlia d’arte –. Greta è la Giovanna D’Arco dei giorni nostri. Personalmente, mi vergogno al cospetto di una ragazzina di quattordici anni come lei che riesce a muovere e trascinare le masse. So che non piace a tutti, ma una cosa non capisco: quando i nostri giovani non si interessavano alla politica e all’ambiente, li si criticava per il loro menefreghismo. Oggi che le cose stanno cambiando, non va comunque bene…”. La conduttrice ha poi spiegato che dovremmo essere tutti più consapevoli delle azioni che compiamo quotidianamente e della portata del loro impatto sulla Terra, aggiungendo che dovremmo correre presto ai ripari, partendo dall’alimentazione vegetariana e coltivando il rispetto per la natura e per gli animali. “Meritiamo l’estinzione per come ci stiamo comportando al giorno d’oggi”, ha chiosato.

