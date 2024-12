Rosita Celentano ospite a Verissimo: “I cani vivono troppo poco”

La figlia di Adriano Celentano e Claudia Mori, Rosita Celentano, si è raccontata a Verissimo da Silvia Toffanin, dove ha colto l’occasione per soffermarsi sul rapporto con il cane Morphine, venuto a mancare da poco: “I cani vivono sempre troppo poco, sapevamo che la direzione fosse quella, per quanto uno possa sembrare di essere preparato, alla fine non lo sei mai, lui mi è morto tra le braccia. In quei giorni dovevo già essere partita in tour e non lo avevo fatto, lo avrebbe tenuto una mia amica”.

Jovanotti, l’incidente e l’intervento/ “Sono volato malissimo, mi sono disintegrato”

Rosita Celentano ha svelato come il giorno in cui sarebbe dovuta partire per lavoro, il cane si è sentito male: “Per me è un regalo, se non ci fossi stata forse avrei avuto sensi di colpa, per me era una grossa sofferenza, era giusto che fossi con lui”.

Rosita Celentano: “Credo al paradiso e alla vita eterna”

Dopo l’addio al cane Morphine, Rosita Celentano si è lasciata andare a un toccante post su Instagram, con il quale ha commosso i fan. Ricordando gli ultimi momenti trascorsi con il cagnolino, Rosita Celentano ha svelato: “Avevo quasi paura a vederlo, sembrava che stesse dormendo, la sua anima non c’era più”. Sui sentimenti, Rosita Celentano ha ammesso: “Io sono innamorata dei miei amici, mi diverto con loro, io adoro le persone dirette, nel mio lettone per ora non c’è spazio, è una roba passata, la vita cambia ed è faticosa a volte”.

Francesca Valiani, chi è la moglie di Jovanotti/ "Ci siamo conosciuti grazie a un biglietto"

Sullo speciale rapporto con Benedicta Boccoli, Rosita Celentano ha confidato: “La nostra amicizia era nata da poco ma c’è stata sintonia, ci troviamo spesso a parlare della morte, più passano gli anni e più ho paura della sofferenza fisica, più vanno dall’altra parta le persone che amo e meno mi attacco alla vita, io credo davvero che ci sia qualcosa, il paradiso dall’altra parte. Se chiedi un segnale dall’altra parte te lo danno sempre”.