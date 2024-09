Da diversi anni, ormai, il cuore di Vanessa Incontrada batte per il compagno Rossano Laurini. Come spesso accade all’interno di una coppia, anche Rossano e la conduttrice hanno vissuto alti e bassi, arrivando persino a separarsi per un periodo della loro vita. Dopo aver messo alle spalle la crisi, Laurini e la Incontrada sono tornati insieme, per la gioia dei tanti fan che si erano affezionati alla coppia e che speravano in una ricucitura. Ma chi è e cosa sappiamo sulla dolce metà della showgirl? Innanzitutto, Rossano è il papà di Isal, il figlio che la coppia ha messo al mondo nell’ormai lontano 2008.

Sul fronte lavorativo, il compagno di Vanessa è attivo nel settore artistico e ha diretto in questi anni diversi club e locali della movida toscana. Curioso il fatto che prima di incontrare Vanessa, Rossano fosse sposato con Chiara Palmieri, il cui fratello stava proprio con la presentatrice. Il colpo di fulmine tra i due scattò nel 2007, quando Vanessa si ritrovò a lavorare al Baluba Club di Follonica, gestito proprio dal suo futuro compagno.

Vanessa Incontrada e Rossano Laurini di nuovo genitori? Il sogno della presentatrice: “Mi piacerebbe e poi…”

I rapporti tra Vanessa e la sua amica Chiara, impegnata all’epoca con Rossano, si raffredderanno e per la neo coppia successivamente non mancarono le critiche da parte degli osservatori e degli appassionati di gossip. Come dicevamo, in passato la Incontrada e Laurini hanno vissuto un momento di crisi profonda, con tanto di separazione di due anni.

Adesso il periodo buio è definitivamente alle spalle e non solo, Vanessa sogna di allargare la famiglia. “Vediamo che succede perché fisicamente non è stato semplice ma mi piacerebbe avere un altro figlio”, ha confidato in una bella intervista rilasciata di recente nel podcast di Diletta Leotta.