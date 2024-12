Rossano Laurini e Vanessa Incontrada, una lunga storia d’amore tra momenti bui e ritorno di fiamma

Oggi Vanessa Incontrada e il suo compagno Rossano Laurini sono felici e sereni l’uno al fianco dell’altro, ma in passato hanno vissuto momenti davvero difficili. La conduttrice e la sua dolce metà hanno rischiato di lasciarsi definitivamente a causa di una crisi che nel 2022 li ha portati ad allontanarsi. La separazione si è risolta dopo pochi mesi, quando Vanessa e Rossano hanno capito che non potevano buttare all’aria la loro storia.

Chi è Vanessa Incontrada/ Dalle 'atrocità' di un amore tossico al body shaming:"Mi sono detta basta perché.."

In una intervista rilasciata al magazine F, la showgirl italo-spagnola ha ammesso di aver vissuto periodi complicati con Rossano, ma di averli superati brillantemente. “Perché la nostra storia non sarà mai finita. Con lui non si alzeranno mai dei muri, siamo e saremo legati per sempre”, aveva detto ammettendo il periodo di riflessione. Quindi il ritorno di fiamma, per la gioia dei fan e, soprattutto, del figlio Isac.

Vanessa Incontrada si commuove a Verissimo: "Io e Claudio Bisio siamo molto uniti"/ "A lui devo molto"

Vanessa Incontrada e la crisi superata con il compagno Rossano Laurini: “Abbiamo imparato dagli errori”

“Siamo ripartiti dai nostri errori”, ha raccontato Vanessa Incontrada, spiegando che con Rossano Laurini oggi tutto procede a gonfie vele. Alla fine ha prevalso l’amore, le distanze si sono accorciate con la buona volontà e gli strappi ricuciti con un’alchimia unica. “In quel periodo li mi domandavo se potevo pensare ad una vita senza di lui. Questo pensiero era condiviso e questo ci ha fatto decidere di ricominciare, con la consapevolezza di non rifare gli stessi errori”, la confessione della showgirl.

Rossano Laurini e Isal, compagno e figlio Vanessa Incontrada/ "I vasi rotti non tornano più come prima ma..."

Il ritorno di fiamma ha portato nuove certezze all’interno della coppia, ma soprattutto tanta leggerezza di cui Vanessa e Rossano avevano bisogno dopo la crisi. “Adesso stiamo vivendo un periodo molto felice”, ha infatti assicurato.