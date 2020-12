Rossano Laurini, compagno Vanessa Incontrada/ “Non ho rubato il marito a nessuno”

Rossano Laurini, chi è il compagno di Vanessa Incontrada?

Rossano Laurini chi è? Sono questi nome e cognome del compagno di Vanessa Incontrada che oggi sarà ospite a Verissimo per raccontare della sua vita privata, della sua carriera ma anche del bullismo e del body shaming di cui è stata vittima sui social in questi anni. Al suo fianco c’è sempre stato il compagno Rossano Laurini l’imprenditore che le ha rubato il cuore ma con il quale ha avuto una relazione davvero molto travagliata. Quando si sono conosciuti per la prima volta infatti entrambi erano impegnati e l’imprenditore era sposato con la sorella del fidanzato di Vanessa Incontrada, una storia che possiamo dire è nata in famiglia rendendo tutto davvero molto complicato. I due si sono incontrati nel 2007 e dal loro amore nel 2008 è nato il figlio Isa, all’epoca del loro colpo di fulmine, lui aveva 36 anni e lei 28.

Vanessa Incontrada: “Non l’ho rubato alla moglie, erano già in crisi”

All’epoca Rossano Laurini gestiva una discoteca a Follonica e qualche incontro ha segnato l’inizio della storia che dura ancora oggi ma non sono mancate le liti, gli scontri in famiglia ma anche i gossip e i pettegolezzi. Laurini è direttore artistico di alcune discoteche di Follonica ed era sposato da 12 anni quando ha incontrato Vanessa Incontrada che parlando della loro relazione ha voluto sempre dire che non si sente di aver rubato niente a nessuno. Rossano Laurini aveva già una figlia con la moglie, Diletta, che tempo dopo la loro separazione ha rivelato che la Incontrada si era limitata ad allontanarsi da lei dicendosi dispiaciuta per quello che era successo. Al magazine Amica, invece, l’attrice ha ribadito: “Io sono arrivata nel momento in cui si era già sgretolato tutto. Non ho rubato nessuno. Quando succedono queste cose c’è già una frattura. L’amore non si ruba”.



