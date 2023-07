Rossano Laurini e Vanessa Incontrada sono tornati insieme?/ Una foto scatena il web: “Famiglia felice”

Vanessa Incontrada e Rossana Laurini sono tornati insieme? Rumors social dopo alcune foto “sospette”

Rossano e Vanessa Incontrada sono tornati insieme? È quello che il web ha iniziato a sospettare quando su Instagram è apparsa qualche giorno fa una foto di Rossano Laurini e Vanessa Incontrada vicini, uno tra le braccia dell’altro, e con loro c’è il figlio Isal. Vanessa e Rossano sono stati insieme dal 2007 al 2022, per poi separarsi a causa di una crisi diventata insostenibile nel periodo di lockdown. Ora che sembra riemergere una certa sintonia ed una inequivocabile “vicinanza social”, molti si domandano se ci sia stato un ritorno di fiamma.

La conduttrice e il suo ex compagno Rossano sono di nuovo una coppia? Gli utenti sono rimasti piuttosto disorientati, ma c’è anche chi non lascia spazio a troppi dubbi. “Che bello, siete tornati insieme”, “Sono felice che siete tornati insieme, siete una bella famiglia” sono i commenti di alcuni utenti. Altri, invece, hanno interpretato le immagini con molta più prudenza: “Non sono tornati insieme”, “l’importante è che siano felici”. C’è tuttavia la forte probabilità che i due siano semplicemente in ottimi rapporti, e abbiano scattato una foto in armonia insieme al loro figlio.

Vanessa Incontrada, l’amore per l’ex compagno Rossano Laurini e il figlio Isal: “C’è complicità”

Di sicuro per Vanessa Incontrada l’affetto non è finito. E in questo senso fa riflettere la sua dolce dedicata riservata all’ex compagno e al figlio.”Vi voglio bene, famiglia”, scrive la showgirl come didascalia della foto. Ricordiamo che l’attrice e l’uomo d’affari si sono innamorati nel lontano 2007. Dopo un solo anno sono diventati genitori di Isal, a cui entrambi sono estremamente legati.

Lei, in una intervista a Verissimo, aveva detto di essere fiera e orgogliosa del suo bimbo: “Isal è leale, è molto riservato, sono fiera di lui. Ha una forte personalità, non ha peli sulla lingua. Con lui siamo molto complici. Un altro figlio? E’ un mio grande desiderio. Se Dio vorrà, mi piacerebbe”, aveva dichiarato la Incontrada.

