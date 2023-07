Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, gesto d’amore dopo la crisi/ 100 rose rosse e dedica musicale

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano allontanano la crisi

La crisi per Sophie Codegoni e Alessandro Basciano è un lontano ricordo. La coppia, nata nella casa del Grande Fratello Vip, negli scorsi giorni ha vissuto un piccolo momento di crisi che aveva portato Sophie a smettere di seguire il fidanzato. Un piccolo litigio che, fortunatamente, si è risolto in poco tempo. I due ex vipponi che, insieme, hanno formato una famiglia con la nascita della piccola Celine, sono così tornati a mostrarsi insieme felici, sorridenti e molto complici.

Basciano, pur essendo molto impegnato con il lavoro con tantissime serate sparse per tutta l’Italia, è così riuscito a ritagliarsi un momento per trascorrere qualche giorno in Puglia con le donne della sua vita ovvero Sophie e la figlia Celine. Basciano, inoltre, ha deciso di sorprendere la compagna con un omaggio particolare riuscendoci perfettamente.

Il regalo e la dedica di Alessandro Basciano a Sophie Codegoni

Proprio la Puglia è stata la location scelta da Alessandro Basciano per fare una sorpresa d’amore a Sophie Codegoni. Durante una serata, il dj ha regalato 100 rose rosse alla fidanzata mentre risuonavano le note di Tango, la famosa canzone che Tananai ha portato al Festival di Sanremo 2023.

“Le rose più grandi di me. Sei un pazzo. Ti amo, ti amo, ti amo”., è stata la reazione di Sophie che non si aspettava minimamente tale gesto dal fidanzato. Una sorpresa che la Codegoni ha particolarmente apprezzato da parte del fidanzato con cui, come ha rivelato lei stessa in un’intervista a Chi, non mancano mai le piccole discussioni.

