Rossano Rubicondi, papà Claudio contro Eleonora Daniele/ “Non accetto rimproveri!”

Non sono mancati i momenti di tensione durante l’intervento a Storie Italiane da parte di Claudio, papà di Rossano Rubicondi. L’uomo ha raccontato che il figlio non era in conflitto con lui, ma con uno dei fratelli, perché “cercava di redarguirlo e gli diceva di non fare certe cose”. Se Riccardo era “più serio e posato”, Rossano era diverso. “Frequentava chiunque, non si domandava se fossero donne, uomini o gay”. A quel punto è intervenuta la conduttrice Eleonora Daniele che lo ha ripreso: “Che c’entra. Io non vorrei… La prego… Sono sempre in prima linea su ogni battaglia, per cui non mi parlare così perché offendi la sensibilità delle persone. Non c’è differenza sessuale, ognuno ha il proprio orientamento sessuale, per cui ti prego, io capisco il tuo dolore ma attenzione a come parli”.

Claudio Rubicondi, papà di Rossano: "Non ci aveva detto del melanoma"/ "Era positivo"

Allora il padre di Rossano Rubicondi: “Ho capito, ma se vuoi che parli e devo stare attento a quello che dico, lasciamo stare. Non è il momento di prendere rimproveri da nessuno, nessuno si deve permettere di rimproveri”.

CLAUDIO RUBICONDI SBOTTA, INTERVIENE CECCHI PAONE…

A quel punto Alessandro Cecchi Paone ha preso la parola per riportare la calma. “Lui era capace di stare in tutti i mondi, forse quello voleva dire il papà di Rossano. Si era fissato di dover fare un libro insieme, mi chiedeva di aiutarlo a fare un’autobiografia. Voleva raccontarmi tutta la sua vita. Era una idea curiosa e interessante, per me anche coinvolgente. Poi dopo l’Isola dei Famosi ci siamo persi”, ha dichiarato il giornalista a Storie Italiane. La tensione si è poi placata.

Alessi su Rubicondi: "Aveva scelto cura sperimentale"/ "Fosse rimasto in ospedale..."

“Abbraccia tua moglie, veramente grande dolore per questa notizia, dolore espresso da tutti”, ha aggiunto Eleonora Daniele, che ha poi chiesto un commento a Roberto Alessi, il quale a proposito della frase detta dal padre di Rossano Rubicondi ha spiegato: “Non conosceva confini sociali, passava dai Trump all’ultima delle persone, restando sempre se stesso”. Quando poi ha ripreso la parola, Claudio Rubicondi ha fatto fatica a parlare, per cui Eleonora Daniele ha provato a rincuorarlo: “Fatti forza, ti abbracciamo e abbraccia tua moglie”.

