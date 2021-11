Alessi su Rubicondi: “Aveva scelto cura sperimentale”/ “Fosse rimasto in ospedale…”

Rossano Rubicondi è morto giovedì scorso a 49 annia causa di un melanoma, ovvero un cancro alla pelle: Roberto Alessi, direttore del settimanale Novella 2000 nonché suo amico, ha parlato dei suoi ultimi giorni di vita nel corso della puntata di Storie Italiane andata in onda lunedì 1° novembre, che è stata interamente dedicata al ricordo dell’ex marito di Ivana Trump.

“Rossano Rubicondi sapeva da un anno di essere malato e aveva rifiutato le cure classiche, stava seguendo una terapia sperimentale. Era andato in ospedale il sabato precedente, ma la domenica aveva firmato le dimissioni. Se fosse rimasto probabilmente avrebbero potuto curarlo in modo migliore, invece è morto da solo”, questo il triste racconto di Roberto Alessi. Il giornalista, inoltre, ha voluto ribadire quanto Ivana Trump sia stata d’aiuto all’ex marito in quei momenti difficili: “Lo ha aiutato tanto sotto ogni punto di vista. Erano molto legati”, ha detto. La donna adesso è infatti profondamente sconvolta per la prematura scomparsa del quarantanovenne.

Alessi su Rubicondi: “Aveva scelto cura sperimentale”. Il rapporto con la famiglia

Roberto Alessi, nel corso della puntata di Storie Italiane, inoltre, ha parlato del complesso rapporto tra Rossano Rubicondi e la sua famiglia. Le due parti avevano vissuto infatti alti e bassi, tanto che quest’ultima non era presente al matrimonio con Ivana Trump. “Ogni volta che parlava della sua famiglia, seppure in maniera animosa, dimostrava di nutrire grande affetto. Mi raccontava diversi episodi soprattutto in relazione alla sua infanzia. Erano tre figli: Rossano, Riccardo e Roberto. Non si sentivano molto”, ha rivelato.

Il direttore del settimanale Novella 2000, inoltre, ha voluto far emergere un ulteriore dettaglio in merito alla personalità di Rossano Rubicondi: “Aveva un entusiasmo di vita che era davvero contagioso. Una persona esuberante, seppure con un carattere non semplice. Non conosceva confini sociali: frequentava da Donald Trump all’ultima persona sulla Terra, rimanendo sempre se stesso“, ha concluso l’amico.



