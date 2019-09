Rossella Barattolo compagna Claudio Baglioni/ Amore “clandestino” mentre stava con Paola Massari

Rossella Barattolo, un rapporto nato mentre era sposato con Paola Massari…

Cupido ha scoccato la sua freccia verso Rossella Barattolo mentre Claudio Baglioni era ancora il marito di Paola Massari. Inizialmente però il loro rapporto riguarda solo il lavoro: il cantautore chiede a quella donna di grande fascino di occuparsi della sua carriera. Appena sette anni più tardi, nel ’94, il loro legame si trasforma in amore e in convivenza. Pubblicamente tuttavia confermeranno di essere una coppia solo in seguito al divorzio fra Baglioni e la Massari, avvenuto nel 2008. “Ci siamo lasciati per sei mesi”, confida diverso tempo fa al Times of Malta la Barattolo, parlando di come quella divisione spingerà entrambi a comprendere meglio quale sentimento li unisce. Oggi moglie e manager allo stesso tempo, ritiene che il segreto della loro unione sia da ricercare nella forte diversità caratteriale. Lei estroversa lui chiuso quando si parla di vita privata: un equilibrio perfetto che ha permesso alla loro coppia di guardare verso il futuro. Oggi, mercoledì 4 settembre 2019, Rai 1 trasmetterà in replica Al centro, il live all’Arena di Verona che Claudio Baglioni ha realizzato per festeggiare i suoi 50 anni di carriera. Uno speciale che raccoglierà i tanti brani popolari del cantautore romano, fra cui anche alcune dediche alla Barattolo. Non è dato da sapere quali siano le canzoni che hanno ispirato la penna dell’artista, ma durante la sua intervista al giornale maltese, la moglie ha confermato che sono tanti i testi che parlano di lei.

Rossella Barattolo compagna Claudio Baglioni, vacanze finite

Le vacanze di Rossella Barattolo e Claudio Baglioni sono ormai finite, visto che i giornali di gossip si sono concentrati tutti sulla decisione della coppia di ritornare al timone della Respiro lo scorso luglio. Si tratta della barca del cantautore e della compagna di vita, come ricorda il settimanale Chi che ha diffuso le foto dell’evento. Costume bianco ed un fisico segnato dal tempo, Claudio si è concesso anche qualche tuffo, ma senza dimenticare la maschera in tinta. Rossella invece ha sfoggiato per l’occasione un bikini bianco e azzurro, prima di indossare un completo fresco e bianco per sbarcare poco dopo sulla terraferma. Nessuna presenza social da parte della Barattolo, in perfetto contrasto con la sua antica rivale Paola Massari, ovvero la prima moglie di Baglioni. Mentre la bionda di Questo piccolo grande amore fa sua la tendenza dell’ultimo decennio, preferendo documentare ogni passo nel verde, la Massari si tiene lontano dagli sguardi indiscreti e preferisce il silenzio, seguendo la volontà del cantautore che poco apprezza gettare in pasto ai paparazzi la propria vita privata.

