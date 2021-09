Rossella Corona, mamma Manuel Bortuzzo/ “Il mio sogno? Che torni a camminare”

Rossella Corona è la mamma Manuel Bortuzzo, prima concorrente de Grande Fratello Vip. Sulle pagine di Chi, la signora Rossella ha raccontato come è cambiata la loro vita dopo la notte del 3 febbraio 2019, quando suo figlio è stato colpito per errore da un proiettile. Da quel giorno per la famiglia Bortuzzo è iniziata una seconda vita: papà franco si è trasferito a Roma con Manuel, mamma Rossella invece è rimasta a Treviso con gli altri tre figli Kevin, Jennifer e Michelle. È stato Manuel voler partecipare al reality show di Canale 5 per far vedere la quotidianità di chi vive nelle sue stese condizioni: “Sono contenta che voglia usare la sua visibilità per rappresentare una categoria più fragile. Sono fiera che si metta in gioco mostrando la normalità della disabilità”, ha detto mamma Rossella.

MANUEL BORTUZZO E LULÙ SELASSIÈ: PROBLEMI DI GELOSIA/ Lui: "Non voglio correre"

La mamma di Manuel Bortuzzo: “Ha sempre visto il lato positivo”

Rossella Corona è contenta che dentro la casa il figlio Manuel Bortuzzo abbia trovato persone che hanno subito mostrato la loro sensibilità e il loro affetto. Sulla vicinanza del figlio con Lulù Selassié, invece, non ha voluto esprimersi: “Penso che sia presto per dire qualcosa, soprattutto perché non conosco la ragazza”. Il nuotatore ha stupito tutti per la serenità con cui ha raccontato la sua storia dentro la casa del Grande Fratello Vip: “È sempre stato vivace e solare fin da piccolo. Ha sempre visto il lato positivo. Come tutti ha i suoi momento bui, ma non fa pesare agli altri il suo malumore”, ha confessato la madre. Anche i fratelli di Manuel praticano nuoto e lo sport è sempre stato al centro della famiglia Bortuzzo, oggi divisa tra Treviso e Roma. Manuel è molto legato ai suoi tre fratelli: “Hanno sempre condiviso tutto, si supportano da lontano”. Oggi mamma Rossella sogna che suo figlio Manuel un giorno possa tornare a camminare ma sopratutto che sia felice in ogni situazione.

LEGGI ANCHE:

Martina Rossi, ex di Manuel Bortuzzo/ Confessa al GF Vip "Io l'ho lasciata perché..."Lulù Selassiè finge con Manuel Bortuzzo? Ha un altro fidanzato?/ Prima del bacio lei parla del "suo Luca"

© RIPRODUZIONE RISERVATA