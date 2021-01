Rossella Erra: “Dopo Ballando sogno Sanremo”/ “Un simbolo curvy al Festival!”

Rossella Erra, la nota ambasciatrice del pubblico di Ballando con le stelle, ammette di avere un grande sogno: calcare il palco del Festival di Sanremo. Ai microfoni di RTL 102.5 News, in diretta con Francesco Fredella, il noto volto di Rai 1 ha dichiarato: “I sogni son desideri e allora io desidererei tanto cinque minuti su quelle scale insieme ad Amadeus e Fiorello per rotolare con loro, visto le mie forme tondeggianti!” ha scherzato la Erra. D’altronde porterebbe sul palco anche un messaggio molto importante: “Sarebbe un po’ una rivincita per la signora comune, quella che è a casa e fa anche le pulizie, lavora, mantiene i figli e si trova improvvisamente catapultata in quella bellissima realtà che è Sanremo. – ha fatto sapere la Erra – E poi, perché no, parliamone un po’ di curvy, è un orgoglio essere curvy! Bisogna accettarsi così com’è!”

Rossella Erra, dal lavoro di commercialista a noto volto televisivo

Rossella Erra ha inoltre raccontato come, da commercialista, è riuscita ad arrivare nel mondo dello spettacolo. “Io frequentavo uno studio e mi occupavo di rendiconto, attività formative e varie attività da dottore commercialista insomma, però ho sempre avuto questa passione per il mondo dello spettacolo.” Improvvisamente tutto è cambiato: “Poi un’incomprensione con un mio socio e la malattia di mia madre ha purtroppo messo fine a questa mia esperienza lavorativa in questo settore. – ha raccontato Rossella Erra, per concludere – Così ho dato spazio alla mia passione: ho partecipato ad un provino come pubblico parlante e invece poi si è trasformato in quello di ambasciatrice del pubblico.”



