Rosy Abate 3 si farà?/ No a Giulia Michelini, la decisione di Mediaset

Rosy Abate 3 si farà, ma sarà molto diverso da quello che ci potevamo aspettare. Non ci sarà infatti Giulia Michelini, ma semplicemente perché la decisione è quella di puntare su un prequel. È già partita la lavorazione di un nuovo spin-off sulla Regina di Palermo uscita a sua volta dalla serie tv Squadra Antimafia – Palermo Oggi per raccontare le sue vicende personali. Ad annunciarlo è stato lo stesso Pietro Valsecchi lo scorso 12 novembre. La serie si chiamerà Rosy Abate – Le origini del male e sarà incentrata sull’adolescenza del nostro personaggio. Nonostante Giulia Michelini si prestasse anche a interpretare una ragazza molto più giovane di lei a 35 anni non avrebbe potuto vestire i panni della teenager anche perché ne avrebbe risentito la veridicità della serie stessa.

Rosy Abate 3 sarà un prequel, cosa sappiamo oggi

Cosa sappiamo del prequel Rosy Abate – Le origini del male. Al momento non sappiamo chi interpreterà Giulia Michelini da giovane, anche se è evidente che sarà una ragazza che possa far pensare a lei all’età di sedici anni. Sarà un confronto complicato come altre volte è successo in passato, per farne un esempio basti pensare a Il Giovane Montalbano dove Michele Riondino ha interpretato Luca Zingaretti da giovane non senza polemiche. La serie avrà un singolare primato quello di essere la prima serie teen a tema mafioso, che ci racconterà l’arco di tempo tra i 13 e i 20 anni della nostra protagonista tra Palermo, Milano, Svizzera e New York. Inizialmente si pensava all’idea di poterla vedere in onda già nel prossimo autunno. Ora però la situazione è cambiata con i rallentamenti dovuti all’emergenza sanitaria legata al Coronavirus.



© RIPRODUZIONE RISERVATA