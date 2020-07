Rosy Abate non va in onda in prima serata, perchè?/ Omaggio a Paolo Borsellino

Rosy Abate oggi, domenica 19 luglio, non va in onda in prima serata. Le repliche della seconda stagione della serie dedicata alla Regina di Palermo, interpretata da Giulia Michelini e grande protagonista della fiction Squadra Antimafia, torneranno in onda domenica prossima, ma qual è il motivo che ha spinto Mediaset a sospendere la messa in onda della fiction in questa settimana? L’anniversario dell’omicidio di Paolo Borsellino. Oggi, 19 luglio 2020, infatti, si celebra il 28esimo anniversario del terribile attentato che subì il giudice Paolo Borsellino, ucciso esattamente due mesi dopo Giovanni Falcone, ucciso a Capaci insieme alla moglie Francesca Morvillo e agli uomini della sua scorta il 23 maggio 1992. Per celebrare uno degli uomini simbolo della lotta alla mafia, canale 5 ha deciso di mandare in onda, questa sera, la fiction Paolo Borsellino con Giorgio Tirabassi nei panni del giudice antimafia.

ROSY ABATE IN PAUSA PER PAOLO BORSELLINO

Il 19 luglio, canale 5 dedica la prima serata alla memoria di Paolo Borsellino mandando in onda la fiction con Giorgio Tirabassi al posto della fiction Rosy Abate. Erano le 16.58 del 19 luglio 1992 quando un’autobomba posizionata sotto casa della mamma del giudice, uccide il magistrato e i 5 agenti di scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. In occasione del 28esimo anniversario del terribile attentato, canale 5 manda nuovamente in onda una delle fiction più amate e apprezzate dal pubblico. Con un’interpretazione di Giorgio Tirabassi intensa, rivive la memoria del magistrato, simbolo della lotta alla mafia con Giovanni Falcone. Trasmessa per la prima volta nel 2004 in due puntate, questa sera va in onda in un unico appuntamento.



