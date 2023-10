Rosy Chin prossima eliminata del Grande Fratello 2023?/ Il web diviso: “Si sente Dio sceso in terra”

Rosy Chin divide il pubblico del Grande Fratello 2023

Come tutti i veri protagonisti del Grande Fratello 2023, anche Rosy Chin divide fortemente il pubblico. Dopo essere entrata nella casa di Cinecittà acclamata da tutti portando la sua storia che ha emozionato i telespettatori, Rosy Chin settimana dopo settimana, ha mostrato il suo carattere forte e deciso che, tuttavia, non piacerebbe a tutti. Complici anche le discussioni che ha avuto con Beatrice Luzzi, sempre più idolo del web, Rosy, nel corso delle ultime settimane, ha perso qualche consenso. Come fa sapere il portale 361Magazine, infatti, se da una parte ci sono coloro che la sostengono, dall’altra ci sono gli utenti che voterebbero per la sua eliminazione.

In particolare, è l’atteggiamento di Rosy che non piacerebbe a tutti. “Basta Rosy, rispetto per tutti. Si sente Dio sceso in terra”, è uno dei tanti commenti pubblicati dagli utenti sotto i post delle pagine social del Grande Fratello 2023.

Rosy Chin in nomination?

Al termine della nona puntata del Grande Fratello 2023, al televoto, sono finiti Arnold, Beatrice, Heidi e Valentina. Il pubblico è chiamato a votare il preferito che conquisterà l’immunità nella prossima puntata. La nuova eliminazione, tuttavia, salvo colpi di scena, ci sarà solo nel corso della decima puntata in programma lunedì 16 ottobre. Rosy sarà tra i nuovi nominati? Anche in casa, pur avendo il suo gruppo, la chef ha avuto diverse incomprensioni con gli altri concorrenti.

Dopo Beatrice con cui, però, ha avuto un chiarimento, nelle scorse ore, ha avuto un’incomprensione con Giuseppe Garibaldi, reo di aver insinuato che lei si fosse avvicinata a Beatrice solo perché è la preferita del pubblico.

