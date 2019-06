Rosy Messina, All Together Now / Batte Tania, strepitoso omaggio a Barbra Streisand!

Rosy Messina sfida Tania Frison nella semifinale di All Together Now, in palio c’è un posto per l’ultima puntata. “Sono tutte e due molto carismatiche”, si sente dalla giuria prima del loro ingresso sul palco. Michelle Hunziker dà il via alle danze: “Rosy e Tania sono pronte ad esibirsi, la prima a salire sul palco è proprio Tania. Ed eccola qui per voi!”. E Tania canta Sei nell’Anima di Gianna Nannini, un’interpretazione che piace molto ad Iva Zanicchi: “Tania ha un’estensione meravigliosa, lo ha dimostrato nel ritornello”. Mietta, invece, non si è alzata: “L’altra volta ha cantato benissimo, questa volta invece l’ho sentita un po’ meno. Sono dispiaciutissima”. La Hunziker chiama l’applauso per Tania, mentre Rosy Messina si scalda. Cizco torna sull’esibizione di Tania: “Molto classica”. J-Ax: “Siamo emozionati anche noi, la sua esibizione è stata impeccabile. Ha cantato un pezzo di una Nannini coraggiosa come un ragazzino di 15 anni che sfida 30 razzisti”. La Hunziker incoraggia Tania: “Ha avuto grande coraggio a venir qui. Spazio ora a Rosy Messina, che si possa divertire!”.

Rosy Messina, omaggio a Barbra Streisand ad All Together Now

Rosy Messina fa esaltare Silvia Mezzanotte col suo meraviglioso omaggio a Barbra Streisand. In realtà gran parte della giuria di All Together Now si alza per lei. La Hunziker sottolinea il gradimento quasi totale da parte dei giudici: “Rosy ha un’energia incredibile. Ci ha travolto. Che energia pazzesca”. Qualcuno però, tra i giurati, nota delle imprecisioni: “Il suo atteggiamento è sempre molto scomposto e non ho simpatia nei confronti di chi si butta e si abbraccia. Non riesco a vedere tutto questo”, spiega Mirko Dettori alias Mirkaccio. J-Ax ribatte: “Chi se ne frega delle imprecisioni, i tuoi acuti hanno spaccato tutto. Complimenti zia, davvero bravissima”. E’ il momento di far decidere ai cento giurati il destino delle due concorrenti: è Rosy Messina ad accedere alla finalissima di All Together Now. “Forse Tania si è fatta tradire dall’emozione”, commenta Michelle prima di procedere con le prossime sfide.

