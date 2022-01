ROSY RICORDA LA MAMMA “MORTA PER SCLEROSI”/ Baggio consola il papà a C’è posta per te

La nuova puntata di C’è posta per te 2022 si conclude con la toccante storia di Rosy. Il grande desiderio della donna è quello di fare un grande ringraziamento a suo padre Agazio, regalandogli una forte emozione: l’incontro con il suo mito Roberto Baggio. Inizia allora il racconto di un grande amore: quello tra Agazio e sua moglie Anna, mamma di Rosy. Un amore che è stato interrotto da una terribile malattia chiamata sclerosi multipla. Anna ha combattuto per 33 anni contro una malattia che l’ha portata via a soli 58 anni ma al suo fianco ha sempre avuto suo marito Agazio. L’uomo ha cercato di rendere la sua vita il meno sofferente possibili, proteggendo al contempo i figli fino alla fine da un dolore così grande.

C'è posta per te 2022, 3a puntata/ Storie, diretta: Agazio abbraccia Roberto Baggio!

Agazio abbraccia Roberto Baggio a C’è posta per te: la sorpresa della figlia Rosy

Rosy, ritrovandosi di fronte il suo papà, lo ringrazia per tutto l’amore dimostrato a lei, suo fratello e a mamma Anna. “Il tuo amore per mamma è andato oltre, era una vera adorazione, la adoravi. Ora però devi andare avanti, per tutti noi che ti amiamo e soprattutto per te stesso.”, dichiara la donna. Una bellissima lettera racconta poi i momenti più felici della loro vita insieme alla mamma e culmina con l’arrivo in studio di Baggio. Agazio, al solo vederlo, sobbalza e abbraccia poi forte l’ex campione di calcio che ha per lui parole di supporto oltre a qualche simpatico dono per coltivare ora tutte le sue passioni. La terza puntata di C’è posta per te 2022 si conclude con un abbraccio di Agazio con i suoi figli e le lacrime di tutti.

