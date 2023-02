Rottamazione cartelle esattoriali/ È pronto il prospetto informativo delle Entrate

Tutti coloro che hanno deciso di aderire alla rottamazione delle cartelle esattoriali potranno sapere precisamente quando dovranno adempiere al saldo delle cartelle si tratterà di accedere al prospetto informativo consultabile dal sito dell’agenzia delle entrate.

Rottamazione cartelle esattoriali: quando vanno pagate

Ormai tutti i debitori della rottamazione non temeranno più nessun segreto poiché sarà possibile consultare il prospetto informativo per capire quando è necessario adempiere al pagamento delle cartelle. In questo modo sarà possibile anche valutare la convenienza dell’accesso alla rottamazione, del resto le ultime informazioni hanno posto dei dubbi circa l’effettiva convenienza, dal momento che alcuni sconti intervenivano soltanto sulle sanzioni e non sulla cifra da pagare.

Per alcuni contribuenti ottenere l’approvazione della propria domanda per la rottamazione delle cartelle esattoriali, potrebbe costituire realmente un guadagno, nonostante la tregua fiscale pensata dal nuovo governo sia nettamente inferiore, in termini di convenienza, rispetto alle precedenti rottamazioni. Ma quanto è possibile pagare? Questa è la domanda a cui è possibile rispondere facendo accesso alla propria area riservata e analizzando il prospetto informativo.

Rottamazione cartelle esattoriali: come richiedere il prospetto informativo

Ma veniamo a come è possibile richiedere il prospetto informativo all’Agenzia delle Entrate. In realtà è possibile ottenerlo in diversi modi, la prima è autonomamente e per via telematica, accedendo con l’identità digitale Spid, Cie oppure Cns alla propria area riservata.

Sarà possibile anche accedere attraverso l’area libera via email. Per chi sceglierà la prima opzione, quindi accendendo attraverso la propria area riservata , entro 24 ore su tela il prospetto informativo. È bene precisare che alla riscossione bisognerà fare accesso entro il 30 aprile 2023 con l’invio delle domande , quindi coloro che hanno in mente di valutare la possibilità di aderire alla rottamazione delle cartelle esattoriali, e consigliato di portare avanti la procedura il più presto analizzando il prospetto informativo messo a disposizione dell’agenzia delle Entrate.

