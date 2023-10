Rottamazione cartelle esattoriali/ Entro oggi la domanda all’Agenzia delle Entrate per cambiare le rate

Scade oggi, 10 ottobre 2023, la domanda presso l’Agenzia delle Entrate per cambiare le rate della rottamazione delle cartelle esattoriali dopo l’invio di 3,8 milioni di lettere da parte dell’ente di Riscossione, su somme dovute, possibilità per chi ha presentato la domanda telematica entro il 30 giugno, così come riferisce Il Sole 24 Ore. La comunicazione, spiega ancora il quotidiano finanziario, deve arrivare agli uffici preposti entro la data di oggi per rispettare i tempi tecnici, visto che la scadenza è fissata al 31 ottobre di quest’anno.

A tale rottamazione sono interessati coloro che hanno aderito alla Rottamazione-quater delle cartelle, introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 (legge 197/2022). Il Sole 24 Ore ricorda anche che la prima o unica rata, in scadenza appunto al 31 ottobre, viene considerata regolare anche se pagata entro lunedì 6 novembre, visto che il 5 è domenica: bisogna effettuare il pagamento entro e non oltre il quinto giorno successivo.

ROTTAMAZIONE CARTELLE ESATTORIALI, COSA SPECIFICA L’AGENZIA DELLE ENTRATE

L’agenzia delle Entrate ha inoltre fatto sapere che attraverso il servizio “Invia una e-mail al Servizio contribuenti”, che si trova nel sito della stessa Agenzia, «è possibile segnalare errori commessi dal richiedente nella fase di presentazione dell’istanza di adesione relativi alla selezione del campo afferente la richiesta di adempiere al pagamento in “unica soluzione” anziché nel “numero massimo previsto dalla norma”», allegando la comunicazione delle somme dovute nonché un documento di riconoscimento.

Il quotidiano finanziario ricorda come quella di oggi sia l’ultima possibilità “per correggere in corsa la scelta (errata) fatta al momento di presentazione della domanda di adesione alla definizione agevolata e che consente una maggiore sostenibilità finanziaria”. Chi ad esempio aveva ipotizzato di pagare il tutto in un’unica soluzione, ora potrà dividere il pagamento fino a 18 rate, sempre restando nelle scadenze prefissate. Ricordiamo che il termine ultimo, come già ribadito sopra, sono le ore 23:59 di oggi, martedì 10 ottobre 2023.











